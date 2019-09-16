رياضة | التشكيل الرسمي للنصر في مواجهة السد القطري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الرسمي للنصر في مواجهة السد القطري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول للكرة بنادي النصر لمواجهة السد القطري، اليوم الإثنين، على ملعب جاسم بن حمد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب جامعة الملك سعود، في تمام الساعة 5:45 بتوقيت القاهرة، و6.45 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 7:45 بتوقيت أبو ظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل المباراة عبر قناة الكأس HD3.

وأعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصر، عن تشكيل الفريق لملاقاة السد القطري.

وفيما يلي التشكيل الرسمي للنصر:-



-حراسة المرمى: براد جونز

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-خط الدفاع: عوض خميس، عبد الله مادو، عمر هوساوي، سلطان الغنام

-خط الوسط: عبد الرحمن الدوسري، عبد الله الخيبري، جوليانو، نور الدين أمرابط، فهد الجميعة

-خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله

وتضم قائمة البدلاء "وليد عبد الله، عبد العزيز الجبرين، فراس البريكان، خالد الغوينم، حمد المنصور، عبد الإله العمري، عبد الرحمن العبيد".

وحسم النصر مواجهة الذهاب أمام السد القطري لصالحه بهدفين مقابل واحد، في المباراة التي جمعتهما، على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.