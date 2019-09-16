رياضة | جوارديولا يأمر بطرد نجم مانشستر سيتي في الميركاتو القادم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يأمر بطرد نجم مانشستر سيتي في الميركاتو القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد يسعى لإعادة ترتيب خط دفاع السيتي، في ظل الأخطاء المتكررة من بعض اللاعبين، وقد يضطر للتخلص من أحداهم خلال الفترة المقبلة.

وخلال تصريحات صحفية، قال نجم كرة القدم السابق، توني كاسكارينو: "جوارديولا كان يجب أن يعتمد على فيرناندينهو في خط الدفاع، لأن نيكولاس أوتامنيدي وجون ستونز مثلا شراكه غير ناجحة، حيث أن اللاعبين غير متفاهمين وغير مرتاحين مع بعضهم، ظهروا وكأنهم متورطين باللعب معاً في أكثر من لقطة".

وأضاف كاسكارينو في سياق متصل بقوله: "وقت كايل والكر إنتهى مع مانشستر سيتي، وأعتقد أنه سيخسر مكانه، من الموسم الماضي وهو لاعب ممل للغاية". Advertisements وأوضح بقوله: "بيب شعر بذلك وقام بجلب جواو كانسيلو ليخرج والكر من الفريق قريباً، أنا مقتنع بذلك، في الهدف الثاني لنورويتش والكر حاول كشف التسلل ولكن وجده نفسه في المكان الخطأ، هذا تصرف محرج".

ونحدث النجم الإنجليزي السابق جيمي ريدناب في السياق ذاته بقوله: "أوتاميندي تصرف بغرابة في الهدف الثالث لنورويتش، فقد الكرة وقام برفع يديه بطريقة غريبة".

واختتم بقوله: "من المدهش رؤية لاعبين كبار يرتكبون مثل تلك الاخطاء الساذجة، الان بيب وجد نفسه امام مشكلة أخرى صعبة، عليه أن يجد طريقة ليقنع أوتاميندي وستونز باللعب معاً".