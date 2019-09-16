رياضة | كونتي يوجه رسالة قوية إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كونتي يوجه رسالة قوية إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي إنتر ميلان الإيطالي، رسالة قوية إلى برشلونة الإسباني، مؤكدًا أن الفريق الكتالوني لن يكون سعيدًا بمواجهة فريقه، حيث سيلتقي الفريقان في منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال كونتي خلال مقابلة نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) "ستكون مواجهة مثيرة وواحدة من تلك التي تمنحك الدوافع وتدفعك إلى بذل أقصى جهدك. لا أعتقد أن برشلونة سعيد لمواجهة الإنتر".

وأردف "بدأنا طريقنا ونرغب في إنهائه بأفضل شكل ممكن. مواجهة الفرق الكبيرة في دوري الأبطال هي أفضل طريقة للنمو ولمعرفة ما ينقصك للوصول لأفضل مستوياتك".

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وأكد كونتي، الذي تولى تدريب "النيراتزوري" خلفاً للوسيانو سباليتي، أن فريقه لديه الطموح في تحقيق نتائج كبيرة، ولكنه سيحتاج للعمل بشكل قوي للغاية حتى تصبح قائمة اللاعبين قليلة الخبرة في أعلى مستوياتها.

وصرح المدرب "نحن فريق لا يمتلك سوى لاعب وحيد تقريبا قد فاز بالبطولات وهو دييغو غودين، ولذا يتوجب علينا جميعاً فهم ما يجب علينا القيام بع من أجل تحقيق نتائج مهمة".

وأوقعت القرعة إنتر ميلان في المجموعة السادسة بدوري الأبطال بجانب كل من برشلونة وبروسيا دورتموند وسلافيا براغ.