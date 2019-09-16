رياضة | ماتيتش يحسم مصيره مع مانشستر يونايتد

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كشفت تقارير صحفية بريطانية، ان النجم الدولي الصربي نيمانيا ماتيتش، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليي، قد قرر حسم مصيره مع الشياطين الحمر.

وقال ماتيتش، خلال تصريحات صحفية: "لا أكترث لعمر اللاعب ولا يهمّني إن كان اللاعب يبلغ من العمر ١٨ أو ٣٥ سنة، أعتقد بأن من شارك أمام ليستر كان يستحق اللعب، أنا سعيدٌ للاعبين الشباب في النادي فهم يحصلون على فرصة المشاركة هذا الموسم".

ويكمل ماتيتش تصريحاته قائلاً: "إنه أمر جيّد حقًا كون الأمر المعتاد ألّا يحصل الشباب على فرصة اللعب في الأندية الكبيرة نظرًا للضغوط والبحث عن النتائج فقط. أحبُ رؤية اللاعبين الشباب يشاركون وآمل أن يساهموا للفريق بالحيوية والطاقة خلال الموسم كاملًا".

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وتحدث ماتيتش حول مستقبله مع الشياطين الحمر، بعد مشاركته أساسيًا للمرة الأولى هذا الموسم أمام ليستر سيتي قائلاً: "بالطبع أريد المشاركة فأنا أعطي كل ما أملك للفريق".

وواصل اللاعب: "يعود قرار الاختيار للمدرب وبالطبع لا تكون سعيدًا كلاعب عندما تجلس على دكة البدلاء. ولكني سأقدّم أفضل ما لدي لتغيير قناعة المدرب وإقناعه باختياري".

وأوضح لاعب تشيلسي السابق: "الموسم لا يزال طويلاً وكما ترى فقد شاركت أمام ليستر ونجحنا بالفوز. أنا سعيدٌ وسنرى في المستقبل ما هي اختيارات المدرب".

واختتم بقوله: "لعبتُ طوال السنوات العشر الماضية في مستويات عالية ولطالما حاولتُ تقديم الأفضل لمساعدة فريقي فأنا لاعبٌ أؤمن بالجماعية وقدرتي على تقديم المساعدة لزملائي في الفريق".