رياضة | موعد مباراة ليفربول في كأس العالم للأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول في كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت قرعة بطولة كأس العالم للأندية والتي أقيمت ظهر اليوم الاثنين في مدينة زيورخ السويسرية عن مواجهات قوية تجمع بين الفرق الستة التي نجحت في الوصول إلى البطولة التي تقام بمشاركات أبطال قارات العالم المختلفة.

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على أبرز ما جاء في القرعة بالإضافة إلى موعد مباراة ليفربول في كأس العالم للأندية والتي سيلعب فيها النجم الدولي المصري محمد صلاح للمرة الأولى رفقة الريدز.

البداية ستكون مع فريق نادي الترجي الرياضي التونسي والذي حسم يوم أمس فوزه باللقب بعد أن حكمت له المحكمة الرياضية بعد الطعن الذي تقدم به فريق نادي الوداد البيضاوي المغربي لتوقعه القرعة في مواجهة بطل دوري أبطال آسيا والذي سيتحدد يوم الثالث والعشرين من نوفمبر 2019.

وستكون المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية بين فريقي السد القطري المستضيف وفريق نادي هينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة والذي يلعب ممثلاً لقارة أوقيانوسيا.

وسيمثل القارة العجوز فريق نادي ليفربول الإنجليزي والذي نجح في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه في اللقاء النهائي البطولة الماضية على فريق نادي توتنهام هوتسبيرز بثنائية نظيفة.

فيما لم يتحدد بعد بطل قارة آسيا وقارة أمريكا الجنوبية وسيتم التعرف عليهم قبل إنطلاق البطولة التي ستلعب للمرة الأولى في قطر خلال الفترة من 11 ديسمبر حتى 21 من الشهر ذاته.

Advertisements

موعد مباراة ليفربول في كأس العالم للأندية



وفيما يخص موعد مباراة ليفربول في كأس العالم للأندية ستكون يوم الثامن عشر من شهر ديسمبر لحساب لقاءات الدور نصف النهائي مع الفائز من المباراة الثانية التي تجمع بين الفائز من السد القطري وفريق نادي هينيجين سبورت بطل أمريكا الشمالية ومونتيري المكسيكي.

نتائج القرعة



وبذلك يكون السد على موعد مع اللقاء التمهيدي ولزاماً عليه الفو على هينجين سبورت للعبور إلى الأدوار المتقدمة وسيلعب في الدور الثاني الفائز من المباراة الإتتاحية مع فريق نادي مونتيري المكسيكي وستحول تلك المباراة الرقم " 2 ".

ولحساب مباريات الدور الثاني أيضاً سيلعب الترجي الرياضي التونسي حامل لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم مع بطل دوري أبطال آسيا والذي سيتم التعرف عليه يوم الثالث والعشرين من شهر نوفمبر المقبل وستحمل تلك المباراة الرقم " 3 ".

وبعد نهاية لقاءات الدور التمهيدي والدور الثاني تلعب مباريات الدور نصف النهائي حيث يواجه الريدز حامل لقب التشامبيونزليج مع الفائز من المباراة رقم " 2 " فيما سيلعب بطل أمريكا الجنوبية والذي سيتحدد يوم 24 نوفمبر مع الفائز من المباراة رقم " 3 ".

وستختتم البطولة يوم الحادي والعشرين من شهر ديسمبر بلقاء الفائز من مباراتي الدور نصف النهائي وجاء الجدول كاملاً بالمواعيد على النحو التالي :-

جدول مباريات كأس العالم للأندية



• يوم الحادي عشر من شهر ديسمبر 2019 : المباراة الافتتاحية بين السد وهينجين سبورت.

• يوم الرابع عشر من شهر ديسمبر 2019 : المباراة 2 والمباراة 3.

• يوم السابع عشر من شهر ديسمبر 2019: مباراة تحديد المركز الخامس (الخاسر من مباراتي 2 و3). (المباراة 4)

• يوم السابع عشر من شهر ديسمبر 2019 : مباراة نصف النهائي الأولى (بطل أمريكا الجنوبية × الفائز من مباراة 3). (المباراة 5)

• يوم الثامن عشر من شهر ديسمبر 2019 : مباراة نصف النهائي (ليفربول × الفائز من مباراة 2). (المباراة 6)

• يوم الحادي والعشرين من شهر ديسمبر 2019 : لقاء تحديد المركز الثالث (الخاسر من مباراة 5 × الخاسر من مباراة 6)

• يوم الحادي والعشرين من شهر ديسمبر : المباراة النهائية (الفائز من مباراة 5 × الفائز من مباراة 6).

