رياضة | عقب "واقعة الجماهير".. النصر يتقدم بشكوى ضد رئيس نادي الشباب

ذكرت تقارير صحفية إن نادي النصر تقدم بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط باتحاد الكرة، ضد خالد البلطان، رئيس نادي الشباب.

واقعة مثيرة في مباراة النصر والشباب

وكانت بعض جماهير النصر قد قامت بإلقاء قوارير المياه أمام رئيس الشباب، أثناء توجهه إلى غرف خلع الملابس، بعد نهاية المباراة بين الفريقين، والتي انتهت بالتعادل سلبيًا، ضمن الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشفت صحيفة "الجزيرة" تقديم النصر شكوى للجنة الانضباط تتضمن مقاطع فيديو، توضح توجه البلطان إلى خارج الملعب، عبر ممر مخالف للطريق الذي كان من المفترض أن يسلكه إلى غرفة خلع ملابس نادي الشباب، وهو ما جعل جماهير النصر تتهم البلطان بمحاولة استفزازها، ما دفعها لإلقاء زجاجات المياه عليه.

وكان البلطان قد تقدم بشكوى إلى لجنة الانضباط، لاتخاذ الإجراءات المناسبة، تجاه تصرفات الجماهير، مؤكدا أن مقاطع الفيديو التي قدمها النصر غير مكتملة.

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وقال البلطان عبر فيديو نشره على حساب ناديه بموقع التواصل الاجتماعي "سناب شات": "تفاجأت برد فعل النصراويين على حادثة الجماهير، بعد أن اتهموني باستفزازهم وهذا الأمر غير صحيح لأني كنت أسير بجوار الخط المسموح فيه، وردة فعل الجماهير بدأت حين قمت بتعديل الشماغ وهو ربما ما أعتبره النصراويين استفزازاً ".

وتابع: "حركة المجانين لم تكن موجهة لجماهير النصر، لكن الغريب هو تعاطف النصراويين على الحركة التي صدرت من قلة جماهيرهم، لكنه في المقابل أيضًا غير مستغرب منهم، خصوصًا وأن جماهير النصر سبق لها رمي حافلة الفريق وإدارته، كما سبق لها إخراج الكرت الأحمر في وجه الإدارة".

وأضاف: "تعصب وصل لهم إلى زعم أنني أشرت إليهم بإشارات تصفهم بالجنون، لم أشر لأحد ولم أتحدث عن جنون جمهور النصر نهائيًا، وإشارات الجنون لم تكن لهم نهائيًا، وتصفهم غير رياضي وغير سليم وتم ذكره في المحاضر الخاصة بمراقب المباراة".

واختتم البلطان حديثه قائلا: "جماهير فريقي هي فقط التي من حقها أن تهاجمني أو تطالب برحيلي، لكن في حال حدث العكس وطالبت جماهير الأندية المنافسة برحيلي فهذا يعني أنك تسير في الطريق الصحيح".