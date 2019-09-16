رياضة | راشفورد يكشف عن أسرار تنفيذ ركلات الجزاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راشفورد يكشف عن أسرار تنفيذ ركلات الجزاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف النجم الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن تسديد سر ركلات الجزاء، وذلك بعد أن سدد اللاعب ركلة جزاء للشياطين الحمر، ليقودهم بها لتحقيق الفوز على ليستر سيتي، في إطار منافسات الدوري الإنجلزي الممتاز.

وقال راشفورد خلال تصريحات صحفية: "كثر الحديث مؤخراً عن تنفيذ وتسديد ركلات الجزاء، وعندما يحدث ذلك ليس عليك سوى تصفية الذهن والعودة للأبجديات".

وأضاف النجم الدولي الشاب: "أحاول النظر للحارس، وحارس مثل بيتر شمايكل يقفز جيداً ومبكراً، وإن لم تكن التسديدة سريعة نحو أقصى الزاوية ستسنح له فرصة التصدي لها. لكن شعور التهديف كان رائعاً".

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وأكد بقوله: "كرة القدم تكون غريبة في بعض الأوقات. منذ بداية الموسم ونحن نلعب جيداً (وتعثرنا)، وبالأمس لم نلعب جيداً وانتصرنا. هكذا تسير الأمور".

واستطرد راشفورد: "نحن لا نملك تشكيلة لاعبين كبيرة، ونعاني من إصابات للاعبين مهمين، وتجاوز كل هذه الظروف يدل على القوة والشجاعة لدى الفريق".

"وأشار بقوله: "لم يكن الفوز ضد ليستر سيتي مهماً لتحسين ترتيبنا في الجدول وحسب بل للفريق معنوياً، وقد بدا ذلك في أننا لا نشعر بأي قلق".

واختتم راشفورد بقوله: "سيعود المصابون ولدينا في الاحتياط لاعبون شباب متعطشون للحصول على فرصتهم، وسيتألقون عندما يلعبون. نحن في موقف جيد".