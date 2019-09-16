رياضة | مانشستر يونايتد يوجه صدمة كبرى لريال مدريد بشكل رسمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يوجه صدمة كبرى لريال مدريد بشكل رسمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجاء تجديد عقد دي خيا ليكون بمثابة الصدمة على ريال مدريد وباريس سان جيرمان حيث يعد الثنائي أبرز المهتمين بضمه.



ونشر النادي الإنجليزي في بيان له عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت :"دي خيا وقع على عقد طويل الأمد مع النادي، وسيبقى حتى صيف 2023، مع خيار التمديد لمدة موسم أخر".

دي خيا صاحب الـ28 عامًا انضم لصفوف الشياطين الحمر في موسم 2011 قادمًا من أتلتيكو مدريد، وخاض 367 مباراة مع الفريق في جميع البطولات.

وخلال الفترة التي قضاها مع مانشستر يونايتد نجح في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة والدوري الأوروبي.

وفي أول تصريحاته عقب تجديد تعاقده مع الشياطين الحمر قال دي خيا :"لقد كان شرفًا لي قضاء 8 مواسم هنا في مانشستر يونايتد هذا النادي الرائع".

وأضاف :"التجديد هو فرصة لمواصلة مسيرتي شرف حقيقي بالنسبة لي".

وتابع :"منذ وصولي إلى هنا لم أكن أتخيل أن ألعب 350 مباراة لهذا النادي، الآن أصبح مستقبلي ثابت مع هذا النادي".

وواصل :"كل ما أريده أن أساعد هذا الفريق على تحقيق الفوز، أعتقد بأننا قادرون عليه والفوز بالبطولات مرة أخرى، معًا".

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وأشار :"بصفتي أحد كبار اللاعبين في الفريق، أرغب في تأييد أي شئ من أجل مساعدة اللاعبين الصغار لمعرفة معنى اللعب لمانشستر يونايتد".

وزاد :" لا زلت أشعر بأن لدي الكثير لكي أحققه هنا، ومكافأة الجماهير على دعمهم للفريق".

وأتم حديثه :"أنا ملتزم بالعمل جاهدًا من أجل الجماهير التي حفزوني في جميع الأوقات الجيدة والسيئة".

أما سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد فقال :"أنا سعيد لأن دي خيا سيبقى مع النادي بعقد طويل الأمد".

وأضاف :"خلال السنوات الأخيرة أثبت أنه الأفضل في العالم، كما أنه جزء من خططنا، ونحن نتطلع إلى إعادة مانشستر يونايتد إلى مكانه الصحيح".

وتابع :"دي خيا هو شخص رائع وتواجده في الفريق يمنحنا قاعدة مثالية للدفاع عن المرمى".

وزاد :"خلال فترة وجوده في مانشستر يونايتد عرف جيدًا طريقة اللعب هنا، ويمثل الآن كل ما نريده في مركز حراسة المرمى".

وأتم حديثه :"نتطلع جميعًا إلى العمل معًأ لتحقيق الطموحات خلال السنوات المقبلة".