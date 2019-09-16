رياضة | رسميًا.. مانشستر يونايتد يعلن عن تجديد عقد دي خيا

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رسميًا عن تجديد عقد حارس مرماه الإسباني، ديڤيد دي خيا، حتى عام 2023 مع خيار التمديد لسنةٍ إضافية.

ووفقًا للعقد الجديد، فإن دي خيا سوف يحصل على مبلغ 13.3 مليون جنيه استرليني في العام الواحد بعد خصم الضرائب، مما يجعله الأعلى تقاضياً للأجر في الفريق.

ومن المقرر أن يتضمن عقد دي خيا الجديد مع مانشستر يونايتد الإنجليزي تواجد بند إضافة عام آخر بعد انتهاء الخمس سنوات.

ومن الجدير بالذكر أن العقد الماضي للحارس الدولي الإسباني كان ينتهي مع الشياطين الحمر بنهاية العام المقبل، مما يتيح له الرحيل والتوقيع مع أي نادٍ في يناير المقبل. Advertisements

وفي هذا السياق، قال دي خيا خلال تصريحات صحفية عقب توقيع العقد الجديد: "لقد كان من الشرف والفخر قضاء 8 سنوات في هذا النادي الرائع، وفرصة مواصلة مسيرتي مع مانشستر يونايتد يعتبر شرفاً حقيقياً بالنسبة لي".

وأضاف دي خيا قائلاً: "لم أكن أتخيل أبداً بأنني سألعب أكثر من 350 مباراة لهذا النادي، والآن مستقبلي أصبح راسخاً ومستقراً، كل ما أريده هو مساعدة هذا النادي على تحقيق ما أعتقد بأننا قادرون عليه وهو الفوز بالبطولات مرةً أخرى، معاً كفريق".

واختتم اللاعب الإسباني، الذي كان هدفًا ليوفنتوس الإيطالي تصريحاته قائلاً: "بصفتي أحد اللاعبين الكبار وأصحاب الخبرة في الفريق، أودّ مساعدة وقيادة اللاعبين الصغار بأيّ طريقة ممكنة، حتى يعرفون ما يعنيه اللعب لـ مانشستر يونايتد".