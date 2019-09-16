رياضة | غدا .. بيراميدز في مواجهة سيراميكا كليوباترا وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا .. بيراميدز في مواجهة سيراميكا كليوباترا وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض في الرابعة عصر غد الثلاثاء، الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا مباراة ودية، امام فريق بيراميدز على ملعب الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، في إطار استعدادات الفريق للمرحلة المقبلة.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لانطلاق دوري الدرجة الثانية، بينما يجهو بيراميدز لاعبيه لخوض مباريات الدوري المصري الممتاز، ويسعى كل فريق إلى الخروج من هذه المباراة بكل المكاسب الفنية الممكنة.