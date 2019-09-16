رياضة | عاجل.. ريال مدريد يعلن غياب نجم جديد عن مواجهة سان جيرمان

أعلن الموقع الرسمي للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني؛ منذ قليل عن خبر صادم للفريق الملكي؛ قبل مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي؛ بدوري أبطال أوروبا.

وكشف الموقع الرسمي؛ عن اقتراب غياب البرازيلي مارسيلو ظهير أيسر الفريق؛ بسبب الإصابة التي تعرض خلال مباراة فريقه امام ليفانتي في المباراة التي جمعت بين الفريقين بالجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى؛ وانتهت بنتيجة 3-2 للميرنجي.

"بعد الاختبارات الطبية التي أجريت اليوم على لاعبنا مارسيلو من الجهاز الطبي لريال مدريد، تم تشخيص حالته بأنه مصاب في الرقبة، نتيجة الاصطدام الأخير في مباراة ليفانتي، وفي انتظار تحديد مدة غيابه عن الملاعب".

وأكد الدكتور خوسيه جونزاليس، أن الألام التي يشكو منها اللاعب في العنق تبدأ من الرقبة وحتى منتصف الظهر، وسيكون العلاج عن طريق مضادات الإلتهابات والراحة التامة.

وتعرض مارسيلو لسقوط قوي خلال مباراة ليفانتي، وتم علاجه على أرض الملعب، واستمر بعدها في اللعب؛ وخلال مران اليوم الاثنين، شارك اللاعب في التدريبات الجماعية رفقة زملائه، ولكن بعد التدريب ، عاودته الألام وخضع للاختبارات الطبية وتم تشخيص حالته، ولن يشارك اللاعب أمام باريس سان جيرمان، كما من الممكن أن يغيب أمام إشبيلية في المباراة المهمة ببطولة الدوري الإسباني.

وكان تأكد أيضا غياب كلا من إيسكو، فالفيردي، مودريتش، أسينسيو، عن مواجهة باريس سان جيرمان للإصابة؛ وسيرجيو راموس وناتشو للإيقاف.

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على جانب آخر أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد سيعتمد على الثلاثي جاريث بيل وكريم بنزيما وإيدين هازارد المثلث المعروف باسم "BBH".

وأشارت الصحيفة إلى أن أن المدرب الفرنسي لم يكن لديه إمكانية الاعتماد على الثلاثي معًا من قبل بسبب الإصابات والإيقافات لكن موقعة باريس سان جيرمان في ملعب حديقة الأمراء ستكون الأولى لهم.

وظهر هازارد لأول مرة بقميص ريال مدريد في المباراة الماضية أمام ليفانتي في الليجا والتي شهدت غياب بيل بسبب إيقافه لمباراة واحدة.

ويحل نادي ريال مدريد الإسباني ضيفًا ثقيلًا على نظيره باريس سان جيرمان يوم الأربعاء المقبل في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

