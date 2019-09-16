رياضة | برشلونة ضد فالنسيا.. موقعة بزوغ موهبة كتالونية جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة ضد فالنسيا.. موقعة بزوغ موهبة كتالونية جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مباراة برشلونة ضد فالنسيا والتي جمعت الفريقان يوم السبت الماضي بزغ نجم جديد على أرضية ملعب الكامب نو مستغلاً غياب الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق وذلك خلال المباراة التي إنتصر فيها الفريق الكتالوني بخمسة أهداف مقابل هدفين.

ونجح أنسو فاتي صاحب الستة عشر عاماً خلال المباراة الأولى التي يخوضها بصورة أساسية أن يسجل هدف لفريقه بالإضافة إلى أنه بصم على الهدف الثاني بعد أن أعطى تمريرة حريرية لزميله الهولندي فرينيكي دي يونج.

وخلال ثلاثة مباريات خاضها اللاعب مع الفريق الكتالوني نجح أن يسجل هدفين ويصنع هدف ثالث ليخرج النجم الدولي الأرجنتيني ويبدي سعادته وإعجابه باللاعب الشاب وهو الذي يغيب عن المشاركة في الوقت الحالي بسبب إصابته في ركبة الساق اليمنى.

ولم يفوت ميسي أي فرصة لمشاهدة مباريات فريقه من المدرجات وبعد كل مباراة يخرج ويكيل المديح بفاتي ما جعل اللاعب يتوفر على ثقة كبيرة بالنفس خاصةً وأنه أعجب أفضل لاعب في العالم خمسة مرات بالإضافة إلى ثناء معظم نجوم العالم السابقين عليه.

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وعقب مباراة برشلونة ضد فالنسيا خرج المدير الفني للفريق الكتالوني إرنستو فالفيردي وأكد أن اللاماسيا تتوفر على مجموعة كبيرة من اللاعبين ويجب أن يتم العناية بهم وإلحاقهم بالفريق الأول مثلما حدث مع فاتي لإظهار مواهبهم والتعود على المشاركة في المباريات الكبرى والمواعيد الهامة.

وبجانب بزوغ موهبة فاتي شهدت مباراة برشلونة ضد فالنسيا تحقيق عشرة أرقام جاءت على النحو التالي :-



1. نجح الدولي الأوروجوياني لويس سواريز في تسجيل هدفين لفريقه في المباراة للمرة الأولى في الموسم الجاري.

2. فرينيكي دي يونج متوسط الميدان اليافع القادم في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية من أياكس أمستردام الهولندي سجل اول هدف رسمي له مع برشلونة.

3. شهدت مباراة برشلونة ضد فالنسيا غياب ليونيل ميسي للمباراة الرابعة على التوالي عن صفوف فريقه.

4. أكمل فرينيكي دي يونج 54 تمريرة ضد الخفافيش بنسبة نجاح رائعة وصلت إلى 100%.

5. لأول مرة في مسيرته الرياضية نجح فرينكي دي يونج في تسجيل هدف وصناعه آخر على الرغم من مشاركته في أكثر من مباراة مع أياكس في الدوري الهولندي.

6. دخل أنسو فاتي تاريخ الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم بعد أن بات أصغر لاعب بعد ستة عشر عاماً و318 يوماً يسجل ويصنع في مباراة واحدة بالليجا.

7. رفع برشلونة رصيده بالفوز إلى سبعة نقاط وصل بهم إلى المركز الرابع فيما توقف رصيد نادي فالنسيا عند أربعة نقاط ظل بهم في المركز الرابع عشر.

8. الفوز الذي حققه برشلونة هو الثاني فقط له في الدوري الاسباني هذا الموسم وبنفس النتيجة 5/2 بعد الفوز على فريق نادي ريال بيتيس في الجولة الخامسة.

9. تصدر الثلاثاء سواريز وجريزمان وأنسو فاتي صدارة هدافي برشلونة برصيد هدفين لكلاً منهما لحين عودة ليونيل ميسي من الإصابة.

10. لم ينجح تيرشتيجن في الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة الرابعة في الليجا.

وتعتبر مباراة برشلونة وفالنسيا البروفة الأخيرة لكتيبة إرنستو فالفيردي قبل مباراة بروسيا دورتموند والتي ستجمع الفريقان لحساب إفتتاحية مباريات الجولة الأولى لبطولة دوري ابطال أوروبا لكرة القدم والتي يبحث برشلونة عن لقبها الغائب منذ عام 2015.

وشهدت قائمة الفريق لمباراة برشلونة دورتموند نبأ سار للغاية بعد ظهور إسم البولجا ليونيل ميسي بعد تعافيه الكامل من الإصابة وحصوله على التصريح الطبي ليصبح بذلك جاهزاً بنسبة 100% للمشاركة في المباراة ووتوقف بدايته أو جلوسه على مقاعد البدلاء في يد المدير الفني فالفيردي.