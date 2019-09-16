رياضة | المقاولون العرب: معروف يوسف ليس حرًا..والإعارة تمت بالمجان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاولون العرب: معروف يوسف ليس حرًا..والإعارة تمت بالمجان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد عادل المشرف العام على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب عن التفاصيل المالية في صفقة إنضمام النيجيري معروف يوسف إلى صفوف ذئاب الجبل.

أوضح عادل أن معروف يوسف إنضم إلى المقاولون العرب من صفوف الزمالك بدون دفع مقابل مادي وسط العلاقات القوية بين الناديين.



وتابع في تصريحات خاصة "لم ندفع مقابل للزمالك واللاعب إنضم لنا بالمجان".



وأكمل "معروف يوسف كان على ذمة الزمالك وليس لاعب حرًا وتم توقيع عقود إعارة وليس عقود ثلاثية لانه لازال على ذمة النادي".

أضاف "متفائلون بمعروف يوسف بشكل كبير لانه لاعب مميز ويمتلك إمكانيات عالية وقدرته على الانسجام بشكل سريع مع الفريق".



وكان معروف قد انتهى عقده مع الشرطة العراقي بنهاية الموسم المنصرم وعاد من جديد إلى صفوف نادي الزمالك الذي رفض عودته بسبب زحمة الأجانب داخل صفوف الفريق ليتم الاستقرار في نهاية الأمر على إعارته.



وتلقى اللاعب عدة عروض محلية وخارجية لكنه استقر في نهاية المطاف على الانضمام إلى ذئاب الجبل لرغبته في البقاء بمصر.

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ويضم الزمالك بين صفوفه حاليًا كل من حمدي النقاز وفرجاني ساسي وخالد بوطيب ومحمد أوناجم بجانب أشرف بن شرقي حيث تنص اللائحة على قيد لاعب من شمال إفريقي كلاعب محلي في الوقت الذي يتم فيه قيد 4 أجانب، وخرج للإعارة كل من حميد أحداد وكابونجو كاسونجو ورزاق سيسيه إلى جانب معروف يوسف.



ويستعد الزمالك لملاقاة الأهلي يوم الجمعة المقبل في مباراة السوبر بين الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية. ويستعد الزمالك لملاقاة الأهلي يوم الجمعة المقبل في مباراة السوبر بين الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية. يسعى مسئولو نادي الزمالك لتذليل العقبات أمام اللاعبين قبل مباراة الأهلي المقرر لها يوم 20 سبتمبر الجاري على ستاد برج العرب بالإسكندرية لأهمية تحقيق الفوز ومصالحة الجماهير بعد الخسارة من جينيرسون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقياز وتحرك مسئولو الزمالك في مختلف الاتجاهات وكان على رأسها: