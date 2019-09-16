رياضة | قبل لقاء النصر والسد.. اكتساح سعودي للقطريين في أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل لقاء النصر والسد.. اكتساح سعودي للقطريين في أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تملك الأندية السعودية هذا الموسم تفوق واضح على الأندية القطرية خلال منافسات دوري أبطال آسيا لهذا الموسم، حيث نجح السعوديون في اكتساح الكرة القطرية بصورة غير مسبوقة في كافة المواجهات التي جمعت بين الطرفين في الفترة الأخيرة.

قبل بداية مباراة النصر والسد القطري، لعبت الأندية السعودية أمام الأندية القطرية في 6 مواجهات خلال النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، تفوق ممثلي المملكة السعودية في أربع مباريات، في حين نجح ممثلي الكرة القطرية في تحقيق الفوز في مرة واحدة فقط، في حين حسم التعادل مواجهة واحدة.

وعلى مستوى الاهداف، فقد هزت الأندية السعودية شباك الفرق القطرية، في 15 مرة بمعدل 2.5 هدف في المباراة الواحدة، في حين سجل القطريون 6 أهداف فقط في شباك الأندية السعودية خلال 6 مواجهات، بمعدل هدف واحد في كل مباراة.

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يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كان قد أشار في تقرير له عبر موقعه الرسمي عن كون الفرق السعودي، هذا الموسم في دوري أبطال آسيا، تسيطر بالطول والعرض على كل الأرقام والإنجازات، حيث يتصدر النصر قائمة أكثر الفرق تسديداً برصيد 154 تسديدة، مع 57 تسديدة على المرمى حتى الآن في دوري أبطال آسيا، وهذا في الوقت الذي يعد فيه نادي اتحاد جدة هو أكثر الأندية تسجيلًا للأهداف في النسخة الحالية من البطولة، حيث سجل لاعبوه الاتحاد 19 هدف حتى الآن، متفوقًا على النصر والوحدة الذين سجلوا 17 هدف.

وفيما يتعلق بنظافة الشباك والدفاعات القوية، فقد نجح نادي الهلال في تصدر هذا البند، حيث نجح الزعيم في الحفاظ على شباكه نظيفة خلال 4 مباريات، جنباً لجنب مع فرق أولسان، إيفرجراند، وأوراوا ريدز.

وأما عن سجل مواجهات النصر والسد تحديدًا، فالكفة متوازنة للغاية بين الفريقين، حيث لعبا الفريقين ثلاث مباريات سويًا، فاز السد القطري في مواجهة واحدة، في حين فاز نادي النصر السعودي في مواجهة أخرى، في حين حسم التعادل مواجهة بين الفريقين كانت في موسم 2011 في دوري أبطال آسيا.