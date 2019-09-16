رياضة | 90 دقيقة تفصل النصر السعودي عن عقدة 23 عاما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 90 دقيقة تفصل النصر السعودي عن عقدة 23 عاما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ربما هي واحدة من المباريات الهامة في تاريخ نادي النصر السعودي في السنوات الأخيرة، خاصة لرغبة العالمي في كسر العقدة وفك النحس الذي أستمر مع الفريق في 23 سنة ماضية، حيث لم ينجح الفريق في التأهل إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا منذ صعوده الوحيد إلى هذا الدور في موسم 1995، حيث تفوق النصر وقتها على بطل إيران، وبلغ لأول وأخر مرة المربع الذهبي في البطولة الآسيوية.

ويسعى النصر السعودي اليوم إلى معادلة إنجازه السابق، والوصول إلى مباراة نصف النهائي في حالة تغلبه على منافسه السد القطري، ويملك النصر أفضلية كبيرة هذه المرة، حيث أنتصر الفريق في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف وحيد، وهو ما يجعل الفريق النصراوي يملك أكثر من فرصة للصعود إلى المربع الذهبي، حيث أن التعادل أو الفوز يصعد بالعالمي إلى نصف النهائي لأول مرة منذ 23 عام.

النصر قد تلقى أخبار سارة قبل ساعات من لقاء إياب ربع النهائي أمام السد القطري، حيث تعافي مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله من الإصابة التي لحقت به أواخر الشهر الماضي، وأصبح اللاعب جاهز الآن للمشاركة في مباراة السد القطري، وقيادة خط هجوم الفريق رفقة جوليانو، وذلك بحسب ما أكده مدرب نادي النصر السعودي، البرتغالي روي فيتوريا في المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة.

ويذكر أن النصر كان قد تعادل في أخر مباريات الفريق في بطولة الدوري السعودي، أمام نادي الشباب السعودي في ديربي الرياض، ليخسر الفريق نقطتين هامتين في سباق المنافسة على بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، ويصبح الفريق في المركز الثاني في جدول ترتيب البطولة السعودية، بفارق الأهداف عن منافسه نادي الهلال السعودي.