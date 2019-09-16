الان تتابع بالتزكية.. الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيسًا للاتحاد العربي لكرة القدم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
انعقد اليوم الإثنين، الاجتماع الـ25 للجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم، وتم خلاله اختيار الأمير عبدالعزيز الفيصل، رئيسًا جديدًا للاتحاد بالتزكية.
وسبق هذا الاجتماع، انعقاد الدورة الـ 69 للجمعية العمومية تحت رئاسة محمد روراوه، الرئيس المكلف، لاستعراض أهم التقارير الإدارية والمالية والفنية التي من أهمها مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019/ 2020.
يشار إلى أن المستشار تركي آل الشيخ، الرئيس السابق للاتحاد العربي لكرة القدم، استقال من منصبه، يونيو الماضي.
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