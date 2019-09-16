رئيس نادي الفروسية: لأول مرة سباقات على مسارات عشبية.. وكأس السعودية في مطلع 2020

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، أنه سيتم تدشين انطلاق موسم سباقات الرياض والكشف عن تفاصيل (كأس السعودية) وذلك في حفل سيقام في الرياض، 30 سبتمبر الجاري، موضحًا أنه سيتم إضافة ثلاثة أشواط على مسار عشبي يتم إنشاؤه لأول مرة في السعودية إلى جانب السباق الرئيسي “كأس السعودية ” والذي يعد السباق الأغلى في العالم وفق ما تم الإعلان عنه بمدينة “سارتوجا” بالولايات المتحدة الأمريكية أغسطس الماضي، ويحتضن هذا السباق الكبير ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية بمدينة الرياض في 28 فبراير لعام 2020م.

جاء ذلك خلال حضور رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، حفل إطلاق بطولة كأس السعودية والذي أقيم اليوم في “فورتنم أند ماسون” في بيكاديللي بالعاصمة البريطانية لندن.

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وقال الأمير بندر، أن استضافة المملكة العربية السعودية لهذا الحدث العالمي، يأتي انطلاقًا لما تحظى به رياضة الفروسية من دعم كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الفخري لنادي الفروسية والذي يولي رياضة الفروسية رعايته الكبيرة وحرصه الدائم – أيده الله – وكان له أكبر الأثر في تطورها وانتشارها، كما أن متابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد – حفظه الله – شكلت تحولا “رئيسيا” ومنعطفا “مهما” في تاريخ رياضة الفروسية لتصل إلى العالمية وفق نظرة وتوجيه ورؤية طموحة.

وأضاف أنه سيتم في الحفل الإعلان عن كافة المعلومات والتفاصيل لسباقات موسم الرياض، وكأس السعودية، وسباق كأس المؤسس، وكأسي خادم الحرمين الشريفين، وكأسي ولي العهد، بالإضافة إلى مهرجان كؤوس الملوك، واعتماد نظام الهانديكاب والذي يطبق لأول مره في سباقات نادي الفروسية والمتوقع منها رفع مستويات السباقات بما يتناسب مع مثيلاتها في العالم كون سباقات الخيل أصبحت صناعة في الوقت الحاضر، كما ستُعلن اللوائح المنظمة للسباقات والتي تم تحديثها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية والقادمة وسيتم في الحفل أيضا الكشف عن السياسية التي سيتَبعها النادي تجاه ميادين الفروسية بالمملكة والاستراتيجية التي سيتم التعامل بها مع مختلف الميادين خلال المرحلة القادمة بما يوفر لها سبل النجاح والتطوير وسياسة النادي تجاه دعم بقية سباقات الخيل في للمملكة.

وثمّن رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، الدعم الكبير الذي تجده هذه الرياضة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد – حفظهما الله -.