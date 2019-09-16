شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي يجتمع بمعاونيه لتحديد برنامج إعداد الفريق لـ«السوبر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اجتماعا مع جهازه المعاون قبل بداية المران الجماعي المقرر إقامته في الخامسة مساء اليوم الإثنين؛ لتحديد البرنامج التدريبي للفريق خلال الفترة المقبلة؛ استعدادا لمباراة السوبر المحلي أمام الزمالك المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الإسكندرية.

وكانت بعثة الأهلي قد عادت إلى القاهرة قادمة من غينيا الاستوائية في الساعات الأولى من فجر اليوم بعد رحلة طيران شاقة استمرت لأكثر من 12 ساعة تخللها ترانزيت مرتين في الكاميرون وإثيوبيا.