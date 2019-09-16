شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسًا للاتحاد العربي لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسفر الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم، والذي عقد بمدينة جدة السعودية، اليوم الإثنين، عن اختيار الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، رئيسا جديدا للاتحاد بالتزكية.

وكان تركي آل الشيخ، الرئيس السابق للاتحاد، قد قدم استقالته من المنصب يوم 26 يونيو الماضي، وتولى الجزائري محمد روراوة مهمة تسيير أعمال الاتحاد بشكل مؤقت خلفا له.

ووفقًا للحساب الرسمي للاتحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سبق اجتماع الجمعية العمومية اجتماع لمجلس الاتحاد في دورته الـ69 برئاسة محمد روراوة، لاستعراض التقارير الإدارية والمالية والفنية المقدمة من الأمانة العامة المتعلقة ببرامج وأنشطة ومسابقات الاتحاد وفي مقدمتها كأس محمد السادس للأندية الأبطال للموسم الرياضي الحالي، والتي تأتي امتدادا لمسابقات الأندية العربية السابقة، وتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية للمصادقة عليها.