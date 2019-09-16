شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا لمواجهة السوبر.. «فايلر» يطلب تسجيلات لمباريات الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، من الجهاز الإداري تجهيز عدة تسجيلات لمباريات الزمالك من أجل دراستها جيدا للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس استعدادا لمباراة السوبر المحلي المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل باستاد الجيش في برج العرب.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، من المقرر أن يعقد الجهاز الفني عدة محاضرات فنيه مع اللاعبين لشرح طريقة وأسلوب لعب المنافس قبل المواجهة المرتقبة بينهما.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد وصلت القاهرة قادمة من غينيا الاستوائية في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين، بعد رحلة طيران شاقة استمرت لأكثر من 12 ساعة من بينها ساعتين ترانزيت في كل من الكاميرون وإثيوبيا.