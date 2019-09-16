شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم للأندية: الترجي ينتظر بطل آسيا.. وليفربول في طريق السد القطري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجريت ظهر اليوم الإثنين، قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2019، والتي من المقرر أن تستضيفها قطر في الفترة بين 11 حتى 21 ديسمبر المقبل.

وتشهد النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية مشاركة فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم الدولي المصري محمد صلاح، بعدما توج الريدز بطلاً للنسخة الأخيرة من مسابقة دورى أبطال أوروبا.

ويشارك في البطولة 7 أندية هم: السد «المضيف»، هينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة «بطل دورى أبطال أوقيانوسيا»، مونتيرى المكسيكى «بطل دورى أبطال كونكا كاف»، الترجى التونسى بطل دورى أبطال أفريقيا، بطل دورى أبطال آسيا 2019 يحدد يوم 24 نوفمبر، وبطل كوبا ليبرتادوريس يحدد يوم 23 نوفمبر.

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وأسفرت القرعة التي قام بسحبها النجم الإنجليزي مايكل أوين، عن افتتاح السد القطري المنافسات بمواجهة فريق هينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة، بطل دوري أبطال أوقيانوسيا.

وينتظر فريق مونتيري المكسيكي بطل دوري أبطال كوناكاف، الفائز من مباراة الافتتاح بين السد وهينجين في دور ربع النهائي.

وفي المباراة الثانية من ربع نهائي كأس العالم للأندية، ينتظر الترجي الرياضي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا، بطل دوري أبطال آسيا الذي لم يتحدد بعد.

ووفقًا للقرعة ينتظر ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا في نصف النهائي، الفائز من مباراة ربع النهائي بين مونتيري المكسيكي و(الفائز من السد وهينجين).

أما بطل دوري أبطال أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد بعد سوف ينتظر في نصف النهائي الأخر الفائز من الترجي التونسي بطل أفريقيا وبطل قارة آسيا.