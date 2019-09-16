عاجل| عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيسا للاتحاد العربي

Advertisements الإثنين 16 سبتمبر 2019 أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، عن تعيين صاحب السمو الملكي، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيسًا للاتحاد.

Advertisements جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد العربي، رقم 25، المنعقد بمدينة جدة. وكان معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، قد تقدم باستقالته من منصب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، بعد نجاح تنظيم بطولة كأس محمد بن زايد للأندية الأبطال، والتي شهدت تتويج النجم الساحلي التونسي باللقب. Advertisements

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