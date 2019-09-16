نجم أتلتيكو مدريد يتعافى قبل لقاء يوفنتوس

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الإثنين 16 سبتمبر 2019
استأنف أتلتيكو مدريد، تدريباته اليوم الإثنين، عقب الخسارة التي تلقاها أمام ريال سوسييداد السبت الماضي، والأولى له ببطولة الدوري الإسباني، استعدادًا لمواجهة يوفنتوس الإيطالي بدوري الأبطال. وتدرب لاعب الوسط الغاني، توماس بارتي، الذي غاب عن مواجهة الأتلتي الأخيرة بسبب آلام عضلية، مع بقية زملائه بشكل طبيعي وسيكون جاهزا لمواجهة السيدة العجوز. على جانب آخر، هناك شكوك كبيرة حول مشاركة المهاجم ألفارو موراتا، الذي غاب عن آخر مواجهتين للفريق، وواصل اليوم عملية التعافي من إلتواء في ركبته اليمنى تعرض له في 28 أغسطس/آب الماضي. ويقع أتلتيكو مدريد في المجموعة الرابعة بجانب يوفنتوس وباير ليفركوزن ولوكوموتيف موسكو.
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