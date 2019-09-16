Advertisements
الإثنين 16 سبتمبر 2019
انضم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وقائد برشلونة، إلى قائمة البلوجرانا التي تستعد لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، في منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وعاد ليونيل ميسي للقائمة ليتأكد استعداده للمشاركة بشكل طبيعي في المباريات، بعدما غاب منذ انطلاق الموسم بسبب الإصابة.وجاءت قائمة برشلونة كالتالي: تير شتيجين، نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، إيفان راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، توديبو، آرثر ميلو، لويس سواريز، ليونيل ميسي، نيتو، لينجليت، موسى واجي، جريزمان، ألينا، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج، أرتورو فيدال، جونيور فيربو، إينكي بينا، كارليس بيريز، أنسو فاتي.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يتلقى خبر سار قبل مواجهة دورتموند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.