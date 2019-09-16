صدمة في باريس قبل مواجهة الريال

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الإثنين 16 سبتمبر 2019
تلقى توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، ضربة موجعة قبل مواجهة ريال مدريد الإسباني، في منافسات دوري أبطال أوروبا. ومن المقرر أن يستضيف سان جيرمان نظيره ريال مدريد، على ملعب حديقة الأمراء، مساء الأربعاء المقبل، بالجولة الافتتاحية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن كولين داجبا الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان، تعرض لإصابة في الساق اليمنى خلال مباراة ستراسبورج الأخيرة بمنافسات الدوري الفرنسي. وأضافت أن اللاعب سيغيب لفترة تصل إلى ثلاثة أسابيع، نظرًا لإصابته في الساق اليمنى. ومن المقرر أن يقود توماس مونيير الجبهة اليمنى للفريق الباريسي أمام ريال مدريد، خاصة مع إصابة كيرير أيضًا. ومن ناحية أخرى، قالت الصحيفة إن كيليان مبابي نجم الفريق الباريسي لن يكون قادرًا على المشاركة في الجولة الأولى من دور المجموعات.
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