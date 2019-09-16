عاجل.. تعرف على نتيجة قرعة كأس العالم للأنية

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الإثنين 16 سبتمبر 2019

أسفرت قرعة بطولة كأس العالم للأندية، التى أقيمت اليوم بمقر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بمدينة "زيوريخ" السويسرية، عن وقوع الترجي التونسي فى مواجهة بطل النسخة الحالية من مسابقة دورى أبطال آسيا يوم 14 ديسمبر المقبل.



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ويلتقى السد القطرى مع هينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة "بطل دورى أبطال أوقيانوسيا" يوم 11 ديسمبر فى المباراة الافتتاحية، على أن يلتقى الفائز من هذا اللقاء مع مونتيرى المكسيكي فى الدور الثانى.

فى حين يبدأ ليفربول الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر، مشواره فى بطولة كأس العالم للأندية من الدور نصف النهائي، وبالتحديد يوم 18 ديسمبر المقبل، بمواجهة الفائز من مباراة الدور الثاني التي تجمع بين مونتري المكسيكي الذي سيلتقي الفائز من السد القطري هينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة "بطل دورى أبطال أوقيانوسيا".

ويشارك فى بطولة كأس العالم للأندية، السد القطرى "المضيف"، هينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة "بطل دورى أبطال أوقيانوسيا"، مونتيرى المكسيكى "بطل دورى أبطال كونكاكاف"، بطل دورى أبطال آسيا 2019 "الذى يحدد يوم 24 نوفمبر"، وبطل كوبا ليبرتادوريس "الذى يحدد يوم 23 نوفمبر"، بجانب الترجى التونسى بطل دورى أبطال أفريقيا.