كريستيانو رونالدو يعلن مفاجأة جديدة لصديقته جورجينا رودريجيز

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الإثنين 16 سبتمبر 2019

أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو استعداداه للزواج من صديقته عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، خلال الفترة المقبلة، في ظل العلاقة العاطفية التي تربطهما معا.



ويرتبط كريستيانو رونالدو بجورجينا رودريجيز منذ عام 2016، حيث أعلن في وقت سابق خطبتها بشكل رسمي، وسط عدد من التقارير التي أكد أنها كتب لها ثروته بالكامل عند وفاته.

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وقال كريستيانو رونالدو في لقاء مع التليفزيون البريطاني: "جورجينا ساعدتني كثيرا، بالطبع أنا أحبها بشدة".

وأضاف: "في يوم ما سنكون متزوجين، إنه حلم أمي كذلك أن نكون أنا وجورجينا معا للأبد".

وأوضح: "أنه شيء رائع أنني أتواجد معها، فأنها صديقتي، نحن نتحدث دائما، وأفتح لها قلبي بشكل مستمر، وهي تفعل الأمر نفسه معي".