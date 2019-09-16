شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي ينضم لتشكيلة برشلونة لمواجهة دورتموند والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (برشلونة)

انضم ليونيل ميسي قائد برشلونة إلى التشكيلة التي ستواجه بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا (الثلاثاء) حيث يستعد اللاعب الأرجنتيني للعودة من الإصابة.

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ولم يلعب ميسي منذ إصابته في ربلة الساق قبل انطلاق الموسم، لكن إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة اختاره ضمن المجموعة المسافرة إلى ألمانيا اليوم (الاثنين).

وتدرب ميسي مع الفريق يومي الأحد والاثنين بعد غيابه عن أول 3 مباريات في دوري الدرجة الأولى الإسباني هذا الموسم.

كما انضم المهاجم أنسو فاتي (16 عاما) للتشكيلة وقد يظهر لأول مرة في دوري الأبطال بعد أن سجل هدفين في 3 مباريات.