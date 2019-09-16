شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي ينضم لتشكيلة برشلونة لمواجهة دورتموند والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (برشلونة)
انضم ليونيل ميسي قائد برشلونة إلى التشكيلة التي ستواجه بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا (الثلاثاء) حيث يستعد اللاعب الأرجنتيني للعودة من الإصابة.
ولم يلعب ميسي منذ إصابته في ربلة الساق قبل انطلاق الموسم، لكن إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة اختاره ضمن المجموعة المسافرة إلى ألمانيا اليوم (الاثنين).
وتدرب ميسي مع الفريق يومي الأحد والاثنين بعد غيابه عن أول 3 مباريات في دوري الدرجة الأولى الإسباني هذا الموسم.
كما انضم المهاجم أنسو فاتي (16 عاما) للتشكيلة وقد يظهر لأول مرة في دوري الأبطال بعد أن سجل هدفين في 3 مباريات.
كانت هذه تفاصيل خبر ميسي ينضم لتشكيلة برشلونة لمواجهة دورتموند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.