شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق موسم «سباقات الرياض» للفروسية وتفاصيل «كأس السعودية».. 30 سبتمبر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية الأمير بندر بن خالد الفيصل بن عبدالعزيز، أنه سيتم تدشين انطلاق موسم سباقات الرياض والكشف عن تفاصيل «كأس السعودية» في حفل سيقام بالرياض في 30 سبتمبر الجاري، موضحاً أنه سيتم إضافة 3 أشواط على مسار عشبي يتم إنشاؤه لأول مرة في السعودية إلى جانب السباق الرئيسي «كأس السعودية» الذي سيقام في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية في 28 فبراير لعام 2020 ويعد السباق الأغلى في العالم وفق ما تم الإعلان عنه بمدينة «سارتوجا» بالولايات المتحدة الأمريكية الشهر الماضي.

جاء ذلك خلال حضوره حفل إطلاق بطولة كأس السعودية الذي أقيم اليوم (الاثنين) في «فورتنم أند ماسون» في بيكاديللي بالعاصمة البريطانية لندن، وقال: «استضافة المملكة العربية السعودية لهذا الحدث العالمي تأتي انطلاقاً لما تحظى به رياضة الفروسية من دعم كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي الفروسية الذي يولي رياضة الفروسية رعايته الكبيرة وحرصه الدائم، وكان له أكبر الأثر في تطورها وانتشارها، كما أن متابعة واهتمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز شكلت تحولاً رئيساً ومنعطفا مهماً في تاريخ رياضة الفروسية لتصل إلى العالمية وفق نظرة وتوجيه ورؤية سموه الطموحة».

وأضاف: «سيتم في الحفل الإعلان عن جميع المعلومات والتفاصيل لسباقات موسم الرياض وكأس السعودية، إضافة إلى سباق كأس المؤسس وكأسي خادم الحرمين الشريفين وكأسي ولي العهد، إضافة إلى مهرجان كؤوس الملوك، واعتماد نظام»الهانديكاب«الذي يطبق لأول مرة في سباقات نادي الفروسية والمتوقع منها رفع مستويات السباقات بما يتناسب مع مثيلاتها في العالم؛ كون سباقات الخيل أصبحت صناعة في الوقت الحاضر، كما ستُعلن اللوائح المنظمة للسباقات التي تم تحديثها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية والقادمة، وسيتم في الحفل أيضاً الكشف عن السياسية التي سيتَبعها النادي تجاه ميادين الفروسية بالمملكة والإستراتيجية التي سيتم التعامل بها مع مختلف الميادين خلال المرحلة القادمة بما يوفر لها سبل النجاح والتطوير وسياسة النادي تجاه دعم بقية سباقات الخيل في للمملكة»، مثمناً الدعم الكبير الذي تجده هذه الرياضة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد.