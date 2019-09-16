الأمير بندر الفيصل: دعم الملك ورؤية ولي العهد شكلت تحولا رئيسا في تاريخ رياضة الفروسية لتصل إلى العالمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن الأمير بندر بن خالد الفيصل بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، أنه سيُدشن انطلاق موسم سباقات الرياض والكشف عن تفاصيل (كأس السعودية) في حفل سيقام بالعاصمة السعودية الرياض في 30 سبتمبر الحالي، موضحا أنه ستُضاف 3 أشواط على مسار عشبي يتم إنشاؤه للمرة الأولى في السعودية، إلى جانب السباق الرئيس "كأس السعودية" الذي سيقام في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية في 29 فبراير لعام 2020م، ويعد السباق الأغلى في العالم وفق ما أُعلن عنه بمدينة "سارتوجا" بالولايات المتحدة الأمريكية الشهر الماضي.

جاء ذلك خلال حضور حفل إطلاق بطولة كأس السعودية الذي أقيم اليوم في "فورتنم أند ماسون" في بيكاديللي بالعاصمة البريطانية لندن، وقال: استضافة المملكة العربية السعودية لهذا الحدث العالمي، تأتي انطلاقا لما تحظى به رياضة الفروسية من دعم كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ، الرئيس الفخري لنادي الفروسية الذي يولي رياضة الفروسية رعايته الكبيرة وحرصه الدائم، وكان له أكبر الأثر في تطورها وانتشارها، كما أن متابعة واهتمام الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد - حفظه الله -، شكلت تحولا رئيسا ومنعطفا مهما في تاريخ رياضة الفروسية لتصل إلى العالمية وفق نظرته وتوجيهه ورؤيته الطموحة.

وأضاف "سيُعلن في الحفل عن جميع المعلومات والتفاصيل لسباقات موسم الرياض وكأس السعودية، بالإضافة لسباق كأس المؤسس وكأسي خادم الحرمين الشريفين وكأسي ولي العهد، بالإضافة إلى مهرجان كؤوس الملوك، واعتماد نظام "الهانديكاب" الذي يطبق للمرة الأولى في سباقات نادي الفروسية، والمتوقع منها رفع مستويات السباقات بما يتناسب مع مثيلاتها في العالم، كون سباقات الخيل أصبحت صناعة في الوقت الحاضر، كما ستُعلن اللوائح المنظمة للسباقات التي تم تحديثها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية والمقبلة، وسيُكشف في الحفل عن السياسية التي سيتبعها النادي تجاه ميادين الفروسية بالمملكة، والاستراتيجية التي سيتم التعامل بها مع مختلف الميادين خلال المرحلة المقبلة، بما يوفر لها سبل النجاح والتطوير وسياسة النادي تجاه دعم بقية سباقات الخيل في للمملكة"، مثمنا الدعم الكبير الذي تجده هذه الرياضة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد.