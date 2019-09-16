شكرا لقرائتكم التوأم يقتحم دائرة المرشحين لتدريب منتخب مصر فى الساعات الأخيرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل التوأم حسام وإبراهيم حسن دائرة المرشحين لتدريب منتخب مصر خلال الساعات الماضية، بعدما رشحهما عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة لتولى المهمة خلفا للمكسيكى خافير أجيرى.

وشهدت الساعات الماضية خلافات بين إتحاد الكرة وإيهاب جلال بسبب إصرار الأخير على انضمام الثنائى حمد إبراهيم المدرب العام للمصرى ومصطفى كمال مدرب الحراس لجهازه فى المنتخب، وهو ما يتحفظ عليه مسئولو الجبلاية حتى هذه اللحظة.

ودخل التوأم فى الصورة خلال الساعات الأخيرة، بعدما اتفق أعضاء اللجنة على التغيير وتكليف وجه جديد بتولى المسئولية، وهو ما يتسبب فى تأخر الإعلان عن اسم المدرب الجديد، حيث مازالت المشاورات دائرة حتى الآن.

وقطع مسئولو اتحاد الكرة شوطا كبيرا من المفاوضات مع إيهاب جلال خلال الأيام القليلة الماضية، كما اعترف المدير الفنى للنادى المصرى، بوجود اتصالات بينه وبين بعض أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة لتولى تدريب منتخب مصر فى المرحلة المقبلة.

وقال جلال فى تصريحات صحفية، إنه ينتظر موافقة النادى المصرى على رحيله للمنتخب، بجانب تقدمه ببعض الطلبات من أجل تولى المهمة، معلقا: "أنتظر موافقة اتحاد الكرة على طلباتى".

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وتابع أن النادى المصرى صاحب فضل كبير عليه، وأنه لن يرحل للمنتخب إلا بموافقة إدارة النادى والاطمئنان على موقف المصرى قبل الدورى وكذلك فى الكونفدرالية الأفريقية.

فى المقابل، أكد مصدر مسئول باللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن عمرو الجناينى، رئيس اللجنة، يقود المفاوضات مع إيهاب جلال بنفسه لتولى قيادة منتخب مصر خلفًا للمكسيكى خافيير أجيرى.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365" أن الجناينى يجرى اتصالات مع إيهاب جلال لمعرفة طلباته والتوصل لاتفاق نهائى بشأن قيادة الفريق القومى خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن طلبات إيهاب جلال تتمثل فى الاستعانة بالثنائى حمد إبراهيم المدرب العام للمصرى ومصطفى كمال مدرب الحراس فى جهازه مع المنتخب الوطنى، وهو ما يتم دراسته من قبل اللجنة الخماسية.