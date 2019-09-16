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شكرا لقرائتكم تورتة بشعار المصرى البورسعيدى فى وداع البعثة لزنجبار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ودعت إدارة الفندق الذى أقامت به بعثة المصرى خلال تواجدها بزنجبار بعثة الفريق بإعداد "تورتة" تحمل شعار المصرى وتحمل الرقمين 1/4 فى إشارة إلى فوز المصرى بنفس النتيجة على مضيفه ماليندى فى مباراة الأمس.
وخاض فريق المصري تدريبه الصباحى اليوم على شاطئ المحيط الهندى بجزيرة زنجبار، واشتمل تدريب الفريق على عدد من الوحدات البدنية وخاصةً المتعلقة منها بالسرعة والقوة والتحمل، بحضور كل لاعبى الفريق.
وغادرت بعثة النادى المصرى مقر إقامتها بأحد فنادق زنجبار متجهة إلى مطار عبيد أمانى كرومى الدولى، حيث ستستقل البعثة طائرة الخطوط الجوية الأثيوبية والتى ستقلع فى تمام الساعة الخامسة مساء اليوم بتوقيت زنجبار – الرابعة بتوقيت القاهرة.
ومن المقرر أن تتوقف الطائرة لبعض الوقت فى مطار كليمنجارو بتنزانيا قبل أن تصل إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا فى الثامنة مساء اليوم، حيث تقضى البعثة نحو ساعتين “ترانزيت” قبل أن تغادر أديس أبابا فى العاشرة مساء لتصل إلى مطار القاهرة الدولى فى الواحدة والنصف فجر غد الثلاثاء.
وبات المصرى قريبا من الصعود إلى دور الـ32 الثانى للكونفيدرالية الأفريقية ويتبقى فقط تحقيق أى نتيجة إيجابية أو حتى الخسارة بهدفين لضمان الصعود للدور التالى من البطولة.
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