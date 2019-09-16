تورتة بشعار المصرى البورسعيدى فى وداع البعثة لزنجبار...

جدة - عمرو شويل ودعت إدارة الفندق الذى أقامت به بعثة المصرى خلال تواجدها بزنجبار بعثة الفريق بإعداد "تورتة" تحمل شعار المصرى وتحمل الرقمين 1/4 فى إشارة إلى فوز المصرى بنفس النتيجة على مضيفه ماليندى فى مباراة الأمس.

وخاض فريق المصري تدريبه الصباحى اليوم على شاطئ المحيط الهندى بجزيرة زنجبار، واشتمل تدريب الفريق على عدد من الوحدات البدنية وخاصةً المتعلقة منها بالسرعة والقوة والتحمل، بحضور كل لاعبى الفريق.

وغادرت بعثة النادى المصرى مقر إقامتها بأحد فنادق زنجبار متجهة إلى مطار عبيد أمانى كرومى الدولى، حيث ستستقل البعثة طائرة الخطوط الجوية الأثيوبية والتى ستقلع فى تمام الساعة الخامسة مساء اليوم بتوقيت زنجبار – الرابعة بتوقيت القاهرة.