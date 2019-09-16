شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف عدد الكاميرات المستخدمة فى نقل سوبر الأهلى والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تُنقل مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك باستخدام أعلى التقنيات والوسائل الحديثة، نظرا لأهمية المباراة الكبيرة وحجم مشاهدتها المتوقع ليس فقط داخل مصر ولكن فى الشرق الأوسط وجميع دول العالم. وتستخدم 14 كاميرا فى نقل المباراة، بعد اتفاق المسئولين على ذلك فى حضور محمد نصر مخرج المباراة، وتقام مباراة السوبر على ملعب برج العرب بالإسكندرية فى حضور 10 آلاف متفرج بواقع 5 آلاف مشجع لكل فريق، فى الوقت الذى تنقل قناة أون سبورت المباراة على الهواء مباشرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخليج 365 يكشف عدد الكاميرات المستخدمة فى نقل سوبر الأهلى والزمالك... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.