الاهلي يفاضل بين صلاح ومروان محسن لقيادة الهجوم فى السوبر المصرى...

جدة - عمرو شويل يدرس الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، اختيار أحد الثنائى صلاح محسن ومروان محسن، لخلافة المغربى وليد أزارو حال تأكد غيابه عن مواجهة السوبر أمام الزمالك، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويخضع وليد أزارو اليوم الاثنين، لأشعة على منطقة الركبة لتحديد موقفه من مباراة السوبر، وتعرض أزارو للإصابة أثناء مشاركته فى معسكر منتخب بلاده الأخير، الأمر الذى تسبب فى استبعاده بمباراة الأهلى وكانو سبورت بطل غينيا الاستوائية ببطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى حسمها الفريق الأحمر بهدفين نظيفين.

يبدأ الأهلى عصر اليوم، الاستعداد لبطولة السوبر المحلى المقرر إقامتها الجمعة المقبل أمام الزمالك ببرج العرب، حيث يتدرب الأهلى على ملعب التتش بالجزيرة دون الحصول على راحة بعد العودة من غينيا الاستوائية.

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وعادت بعثة الأهلى للقاهرة فجر اليوم الاثنين، قادمة من غينيا الاستوائية بعد الفوز على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بهدفين نظيفين أمس الأول سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة أفريقيا.

ورفض السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى منح لاعبى الفريق راحة من التدريبات اليوم، وقرر البدء مبكراً فى الاستعداد لمواجهة الزمالك المهمة من خلال خوض مران خفيف على ملعب التتش مساء اليوم.