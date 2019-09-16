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استاد السلام يحتضن مباريات مصر المقاصة فى الدورى العام...

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جدة - عمرو شويل حسم مجلس إدارة مصر المقاصة برئاسة محمد عبد السلام اختياره لاستاد السلام الدولى، ليكون ملعبا للفريق خلال مبارياته فى الموسم المقبل المقرر له السبت المقبل.

 

وسيبدأ مصر المقاصة مبارياته أمام أسوان فى الثالثة عصر الأحد فى الأسبوع الأول للدورى.

 

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وفشلت المحاولات بين مسئولى مصر المقاصة واتحاد الكرة من أجل عودة الفريق لملعبه باستاد الفيوم، بسبب عدم الانتهاء من الإصلاحات بالاستاد منع مسئولى الجبلاية من الموافقة على طلب مسئولى المصرى.

 

فيما يحتضن ستاد السلام مباريات الإنتاج الحربى ، فى الوقت الذى خاض فيه المقاصة مبارياته فى العامين الماضيين على اكثر من ملعب منهم ستاد القاهرة وعثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر وبتروسبورت.
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