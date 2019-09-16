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شكرا لقرائتكم استاد السلام يحتضن مباريات مصر المقاصة فى الدورى العام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفشلت المحاولات بين مسئولى مصر المقاصة واتحاد الكرة من أجل عودة الفريق لملعبه باستاد الفيوم، بسبب عدم الانتهاء من الإصلاحات بالاستاد منع مسئولى الجبلاية من الموافقة على طلب مسئولى المصرى.
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