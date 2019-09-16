شكرا لقرائتكم أخبار الزمالك اليوم الاثنين 16-9-2019 عن تعديلات في تشكيل الفريق قبل السوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخبار الزمالك اليوم الاثنين 16-9-2019 ، تقرر عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة قادمة من السنغال، مساء اليوم الإثنين، بعد الانتهاء من مواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، التى جمعت الفريقان فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا والتى انتهت بخسارة الأبيض بهدفين مقابل هدف.

أخبار الزمالك اليوم الاثنين 16-9-2019 ، وتبدأ رحلة عودة الزمالك فى تمام الثانية من صباح اليوم الإثنين لعدم تمكن البعثة البيضاء من العودة بعد المباراة مباشرة بسبب ظروف الطيران حيث ستتوجه البعثة البيضاء عبر الخطوط المغربية إلى أديس أبابا فى إطار رحلة العودة إلى القاهرة، وذلك للوصول للعودة لمصر فى الخامسة من مساء اليوم على أن يحصل اللاعبين على راحة سلبية فور الوصول إلى القاهرة قبل استئناف التدريبات غداً الثلاثاء، على ملعب النادى الأبيض، وذلك ضمن خطة الاستعدادات لمواجهة الأهلى فى السوبر فى اللقاء الذى سيقام يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب.

أخبار الزمالك اليوم الاثنين 16-9-2019 ، برّأ مسئولو الزمالك، ساحة الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق الأبيض من التعديلات التى حدثت فى التشكيل الأساسى للفريق فى مواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، التى جمعت الفريقان فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا والتى انتهت بخسارة الأبيض بهدفين مقابل هدف، وذلك بعض الانتقادات التى وجهت للمدرب الصربى خاصة بإشراكه لمحمد أبو جبل فى حراسة المرمى على حساب محمد عواد بجانب استبعاد المغربى أشرف بن شرقى صانع ألعاب الفريق من قائمة اللقاء إلا إن مرتضى منصور رئيس النادى قد شدد إن ميتشو لم يستعين بالثنائى فى المباراة بسبب تعرضهما لوعكة صحية قبيل المباراة حيث فضل سلامة اللاعبين عن مشاركتهما فى اللقاء.

أخبار الزمالك اليوم الاثنين 16-9-2019 ، وحرص مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء على التواصل مع بعثة الزمالك للتأكيد على ثقته فى الجهاز الفنى واللاعبين بجانب التشديد على ضرورة غلق الصفحة الأفريقية والتركيز فقط فى المواجهة المقبلة أمام الأهلى، التى ستقام يوم الجمعة القادمة، على استاد برج العرب، بحضور 10 آلاف مشجع بواقع 5 آلاف متفرج لكل فريق، فى بطولة السوبر المصرى كما وجه مرتضى منصور شكره إلى ميتشو ولاعبى الزمالك حيث وصفهم إنهم كانوا رجالاً أمام بطل السنغال رغم الخسارة لصعوبة الأجواء فى ملعب المباراة خاصة أرضية اللقاء والرطوبة.

أخبار الزمالك اليوم الاثنين 16-9-2019، يفكر الصربى ميلوتين سريدوجيفيتش الشهير بـ"ميتشو" المدير الفنى لنادي الزمالك، فى إعادة عبد الله جمعة لقيادة الجبهة اليسرى أمام الأهلى فى السوبر المصرى، المباراة المقرر إقامتها يوم الجمعة القادمة، على ملعب برج العرب.

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أخبار الزمالك اليوم الاثنين 16-9-2019، واعتمد ميتشو فى الفترة الأخيرة على محمد عبد الشافى فى قيادة الجبهة اليسرى للزمالك إلا إن حاجة الفريق الأبيض للفاعلية الهجومية بصورة أكبر تجعل المدرب الصربى يدرس الاعتماد على عبد الله جمعة خلال الفترة القادمة.

أخبار الزمالك اليوم الاثنين 16-9-2019، وتعرض الزمالك للخسارة مؤخراً أمام جينيراسيون فوت السنغالى، بهدفين مقابل هدف، فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا على أن يقام لقاء العودة فى القاهرة يوم 29 من شهر سبتمبر الجارى، حيث تعود بعثة الأبيض اليوم إلى القاهرة قادمة من السنغال لخوض الاستعدادات لمواجهة الأهلى فى السوبر الذى سيقام فى حضور 10 آلاف مشجع.

أخبار الزمالك اليوم الاثنين 16-9-2019 ، قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إنه يتمنى رؤية مؤمن زكريا لاعب الأهلى المصاب فى مباراة السوبر المصرى المقرر إقامتها على ملعب برج العرب بين الأحمر والأبيض بحضور 10 آلاف مشجع.

أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك: "أتمنى رؤية زكريا فى مباراة السوبر المصرى وسط أخواته".

ومن المقرر أن يسافر زكريا إلى ألمانيا، خلال الأيام المقبلة ويستمر هناك عدة أسابيع لخوض برنامج علاجى وتأهيلى.

كان زكريا قد فسخ عقده مع أحد السعودى فى فبراير الماضى وعاد للتدريب للأهلى دون أن يتم قيده حيث كانت فترة الانتقالات الشتوية قد اُغلقت وقتها فى مصر.