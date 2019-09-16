أخبار الأهلي اليوم الاثنين 16-9-2019 ... لاصوت يعلو فوق صوت السوبر المصري...

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جدة - عمرو شويل أخبار الأهلي اليوم الاثنين 16-9-2019 ، قال خالد محمود طبيب النادي الأهلي ، للمدير الفني السويسرى رينيه فايلر، أن الثنائى الأنجولى جيرالدو، والمدافع رامى ربيعة، جاهزين لمواجهة الزمالك في مباراة السوبر المصري من الناحية الطبية .

أخبار الأهلي اليوم الاثنين 16-9-2019 ، يبدأ الأهلي عصر اليوم، الاستعداد لبطولة السوبر المحلى المقرر إقامتها الجمعة المقبل أمام الزمالك ببرج العرب حيث يتدرب الاهلي على ملعب التتش بالجزيرة دون الحصول على راحة بعد العودة من غينيا الإستوائية.

وعادت بعثة الاهلي للقاهرة فجر اليوم ، الأثنين، قادمة من غينيا الإستوائية بعد الفوز على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بهدفين نظيفين أمس الأول سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة إفريقيا.

ورفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات اليوم وقرر البدء مبكراً في الأستعداد لمواجهة الزمالك الهامة من خلال خوض مران خفيف على ملعب التتش مساء اليوم.

أخبار الأهلي اليوم الاثنين 16-9-2019 ، وضع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، برنامج لمران الفريق الإستثنائي، المقرر اقامته مساء اليوم الأثنين، مع مخطط أحمال الفريق، رغم أن الفريق لم يحصل على راحة عقب العودة من غينيا الأستوائية، حيث أبلغ اللاعبين بأداء مران الليلة علي ملعب التتش بالجزيرة.

رغم عودة بعثة الأهلي من غينيا الأستوائية فجر اليوم الاثنين، الا ان المدرب السويسري اتخذ قرارا بأداء مران مسائي بسبب ضيق الوقت قبل مواجهة الزمالك فى السوبر المصري، المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل على ستاد برج العرب.

وكان الأهلي حقق فوزاً علي كانو سبورت بطل غينيا الأستوائية بثنائية نظيفة في المواجهة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة دوري ابطال افريقيا.

ويفتتح الأهلي مشواره المحلي في بطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهة سموحة والمقرر إقامتها يوم 23 سبتمبر الجاري .

أخبار الأهلي اليوم الاثنين 16-9-2019 ، قرر جهاز الكرة بالنادي الأهلي، صرف مبلغ قيمته 200 دولار لكل لاعب بالفريق قبل مواجهة الزمالك بالسوبر المصري، المقرر اقامته يوم الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالاسكندرية .

وكانت إدارة الأهلي قررت صرف مكافأة إجادة للاعبين بعد الفوز علي كانو سبورت بطل غينيا الأستوائية بهدفين، في المواجهة التي اقيمت بينهما ضمن مباريات دور الـ 32 لبطولة دوري ابطال افريقيا.

أخبار الأهلي اليوم الاثنين 16-9-2019، ويسعى مسئولو الأهلي لرفع الروح المعنوية للاعبين قبل مواجهة الزمالك، نظرا لأهمية اللقاء، حيث تعد مباراة بطولة محلية، بجانب أن مواجهة الزمالك تعد بطولة خاصة لجماهير الأهلي .

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ويبدأ الأهلي مشواره المحلي في بطولة الدوري العام بمواجهة سموحة والمقرر اقامتها يوم 23 سبتمبر الجاري .

أخبار الأهلي اليوم الاثنين 16-9-2019 ، قال سامي قمصان مدرب الأهلي، أن المواجهة المقبلة أمام الزمالك في بطولة السوبر المحلي صعبة، حيث أن المباراة تحظى بأهمية كبيرة للفريقين وكل منهما يسعى لتحقيق نتيجة الفوز وتحقيق لقب جديد في بداية الموسم .

أخبار الأهلي اليوم الاثنين 16-9-2019، وأضاف "قمصان" إلى أن الفوز الذي حققه فريق الأهلي أمام كانو سبورت مساء السبت الماضي ضمن ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا يمثل دفعه معنوية للاعبين قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك في لقاء السوبر، ولكن تبقى مباريات القمة لها حسابات خاصة بصرف النظر عن كل شيء والتاريخ مباريات الفريقين يشهد بذلك، ولكننا نرغب فى إضافة كأس جديدة فى دولاب القلعة الحمراء قبل انطلاق الموسم الجديد.

أخبار الأهلي اليوم الاثنين 16-9-2019، وأوضح أن الأهلي سيواصل تدريباته اليوم بدون راحة رغم رحلة الطيران الشاقة من غينيا الاستوائية للقاهرة بعد قرار رينيه فايلر المدير الفني للفريق بمواصلة التدريبات على الفور نظرا لضيق الوقت وأهمية المباراة المقبلة.

أخبار الأهلي اليوم الاثنين 16-9-2019، وأكد قمصان إن هناك حالة من التركيز الشديد في الجهاز الفني واللاعبين والجميع يعلم مدى أهمية المباراة المقبلة خاصة أنها مباراة بطولة والفوز بها يمثل الكثير للفريق في بداية الموسم الجديد.

ولفت مدرب الأهلي ، إلى أن الجهاز الفني عقد اجتماعا مع اللاعبين فور انتهاء مباراة كانو سبورت طالبهم فيه بضرورة غلق الملف الافريقي والتركيز في المواجهة المقبلة أمام الزمالك على كأس السوبر المحلي.

أخبار الأهلي اليوم الاثنين 16-9-2019 ، قال رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، أنه جاسون ديروكو لاعب المنتخب الكندي للكرة الطائرة، وقع على عقود انضمامه للنادي الأهلي، وذلك لدعم صفوف الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، حيث يجري تسجيل اللاعب في قائمة الفريق. أخبار الأهلي اليوم الاثنين 16-9-2019، وأكد "عبد القادر" فى تصريحات للموقع الرسمى للنادى الأهلى، أن التعاقد مع المحترف الكندي الدولي جاء لما يتمتع به من قدرات فنية وبدنية مميزة، وبعد أن طلب محمد مصيلحي المدير الفني للفريق التعاقد معه للاستمرار في المنافسة على البطولات خلال المواسم القادمة، وفي إطار جهود مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في تدعيم كافة الفرق الرياضية للمنافسة على الألقاب. وكثف اللواء خالد أبوزينة المدير الإداري لفريق طائرة الأهلي رجال، اتصالاته الساعات الماضية، لإنهاء عملية التعاقد مع اللاعب وتسجيله في القائمة.

أخبار الأهلي اليوم الاثنين 16-9-2019 ، ينظم مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب في السابعة من مساء اليوم،الأثنين، حفل تكريم للعديد من أبطال النادي الذين حققوا إنجازات عربية وإفريقية وعالمية مع النادي أو المنتخبات الوطنية خلال الفترة الأخيرة .

وقام رءوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بترشيح 124 بطلا من أبناء الأهلي لتكريمهم في الحفل المقرر إقامته اليوم بفرع النادي بمدينة نصر ويأتي هذا التكريم لتأكيد سياسة مجلس الإدارة في دعم وتكريم اللاعبين الذين حققوا إنجازات سواء على المستوى العربي أو الإفريقي أو العالمي مع النادي أو المنتخبات الوطنية، بالإضافة إلى تحفيز جميع اللاعبين في النادي لبذل الجهد وتحقيق الانتصارات والألقاب التي من شأنها إعلاء اسم النادي.