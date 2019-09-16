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شكرا لقرائتكم أخبار الأهلي اليوم الاثنين 16-9-2019 ... لاصوت يعلو فوق صوت السوبر المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أخبار الأهلي اليوم الاثنين 16-9-2019 ، قال خالد محمود طبيب النادي الأهلي ، للمدير الفني السويسرى رينيه فايلر، أن الثنائى الأنجولى جيرالدو، والمدافع رامى ربيعة، جاهزين لمواجهة الزمالك في مباراة السوبر المصري من الناحية الطبية .
أخبار الأهلي اليوم الاثنين 16-9-2019 ، يبدأ الأهلي عصر اليوم، الاستعداد لبطولة السوبر المحلى المقرر إقامتها الجمعة المقبل أمام الزمالك ببرج العرب حيث يتدرب الاهلي على ملعب التتش بالجزيرة دون الحصول على راحة بعد العودة من غينيا الإستوائية.
وعادت بعثة الاهلي للقاهرة فجر اليوم ، الأثنين، قادمة من غينيا الإستوائية بعد الفوز على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بهدفين نظيفين أمس الأول سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة إفريقيا.
ورفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات اليوم وقرر البدء مبكراً في الأستعداد لمواجهة الزمالك الهامة من خلال خوض مران خفيف على ملعب التتش مساء اليوم.
أخبار الأهلي اليوم الاثنين 16-9-2019 ، وضع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، برنامج لمران الفريق الإستثنائي، المقرر اقامته مساء اليوم الأثنين، مع مخطط أحمال الفريق، رغم أن الفريق لم يحصل على راحة عقب العودة من غينيا الأستوائية، حيث أبلغ اللاعبين بأداء مران الليلة علي ملعب التتش بالجزيرة.
ويفتتح الأهلي مشواره المحلي في بطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهة سموحة والمقرر إقامتها يوم 23 سبتمبر الجاري .
أخبار الأهلي اليوم الاثنين 16-9-2019 ، قال سامي قمصان مدرب الأهلي، أن المواجهة المقبلة أمام الزمالك في بطولة السوبر المحلي صعبة، حيث أن المباراة تحظى بأهمية كبيرة للفريقين وكل منهما يسعى لتحقيق نتيجة الفوز وتحقيق لقب جديد في بداية الموسم .
أخبار الأهلي اليوم الاثنين 16-9-2019، وأكد قمصان إن هناك حالة من التركيز الشديد في الجهاز الفني واللاعبين والجميع يعلم مدى أهمية المباراة المقبلة خاصة أنها مباراة بطولة والفوز بها يمثل الكثير للفريق في بداية الموسم الجديد.
أخبار الأهلي اليوم الاثنين 16-9-2019 ، ينظم مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب في السابعة من مساء اليوم،الأثنين، حفل تكريم للعديد من أبطال النادي الذين حققوا إنجازات عربية وإفريقية وعالمية مع النادي أو المنتخبات الوطنية خلال الفترة الأخيرة .
وقام رءوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بترشيح 124 بطلا من أبناء الأهلي لتكريمهم في الحفل المقرر إقامته اليوم بفرع النادي بمدينة نصر ويأتي هذا التكريم لتأكيد سياسة مجلس الإدارة في دعم وتكريم اللاعبين الذين حققوا إنجازات سواء على المستوى العربي أو الإفريقي أو العالمي مع النادي أو المنتخبات الوطنية، بالإضافة إلى تحفيز جميع اللاعبين في النادي لبذل الجهد وتحقيق الانتصارات والألقاب التي من شأنها إعلاء اسم النادي.
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