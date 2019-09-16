شكرا لقرائتكم رئيس الإسماعيلى: إصرار اللاعبين والجماهير وراء الفوز على أهلى بنى غازى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة، الشكر للاعبى الفريق والجهاز الفنى على ما قدموه خلال لقاء أهلى بنى غازى، والذى انتهى بفوز الفريق برباعية مقابل هدفين.

واقترب الدراويش من الدور المقبل ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، عقب الانتصار على بطل ليبا برباعية فى مواجهة الذهاب باستاد الإسماعيلية.

وأكد إبراهيم عثمان: "اللاعبون كانوا على قدر المسئولية وقدموا أداء مميزا، خاصة أنها المباراة الافتتاحية للموسم الجديد، وظهر إصرارهم على تحقيق الانتصار وبنتيجة مريحة قبل لقاء العودة فى تونس نهاية الشهر الجارى".

وأضاف: "الشكر أيضا للجهاز الفنى للفريق بعد ما بذلوه من مجهود كبير مع لاعبى الفريق خلال الفترة الماضية لتحقيق الانسجام بين العناصر الجديدة ولاعبى الفريق القدامى والشباب".

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وأشار عثمان: "جماهير الفريق قدمت تابلوه رائعا من التشجيع المثالى ومؤازرة الفريق ودعمه طوال شوطى اللقاء، مستثنيا القلة المأجورة التى حاولت إثارة الجماهير ومهاجمة لاعبى الفريق ومجلس الادارة أثناء تقدم الدراويش فى النتيجة بثلاثة أهداف وكان متبقى فى أحداث المباراة ثلاثين دقيقة ولكن الجمهور الواعى لم ينساق وراء محاولات تلك العناصر القليلة وظل يؤازر فريقه حتى إحراز الهدف الرابع قبل نهاية اللقاء".

وشدد عثمان فى ختام حديثه: "على الجماهير الواعية والمحبة لفريقها نبذ القلة التى تسعى لإثارة القلائل والأزمات وهدفها ضرب استقرار الفريق من أجل تحقيق المساندة الكاملة وعودة الدراويش لمساره الطبيعى نحو المنافسة والصراع على الألقاب".