شكرا لقرائتكم الترجي التونسي ينتظر بطل آسيا في مونديال الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوقعت قرعة كأس العالم للأندية لكرة القدم التي سحبت يوم الاثنين في سويسرا الترجي التونسي بطل إفريقيا في مواجهة قوية أمام بطل آسيا والذي لم يتحدد بعد.

بينما سيقابل مونتيري المكسيكي بطل اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) الفائز من المباراة الافتتاحية بين السد بطل قطر ومستضيف البطولة وهينغين سبورت من كاليدونيا الجديدة بطل منطقة الأوقيانوس، وسيشارك ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا إضافة إلى بطل أميركا الجنوبية الذي لم يتحدد بعد اعتبارا من الدور قبل النهائي.

ويلعب السد القطري أمام هينغين سبورت من كاليدونيا الجديدة، ويلاقي الفائز مونتيري المكسيكي والمتأهل يلعب أمام ليفربول الإنجليزي، ويلاقي بطل دوري أبطال آسيا الترجي التونسي، والفائز منهما يلعب مع بطل كوبا أميركا.

وتقام البطولة في قطر بين 11 و21 ديسمبر/كانون الأول بمشاركة سبعة أندية ستة منها أبطال القارات الست، إضافة إلى بطل الدولة المستضيفة.