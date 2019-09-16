شكرا لقرائتكم الترجي التونسي ينتظر بطل آسيا في مونديال الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أوقعت قرعة كأس العالم للأندية لكرة القدم التي سحبت يوم الاثنين في سويسرا الترجي التونسي بطل إفريقيا في مواجهة قوية أمام بطل آسيا والذي لم يتحدد بعد.
بينما سيقابل مونتيري المكسيكي بطل اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) الفائز من المباراة الافتتاحية بين السد بطل قطر ومستضيف البطولة وهينغين سبورت من كاليدونيا الجديدة بطل منطقة الأوقيانوس، وسيشارك ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا إضافة إلى بطل أميركا الجنوبية الذي لم يتحدد بعد اعتبارا من الدور قبل النهائي.
ويلعب السد القطري أمام هينغين سبورت من كاليدونيا الجديدة، ويلاقي الفائز مونتيري المكسيكي والمتأهل يلعب أمام ليفربول الإنجليزي، ويلاقي بطل دوري أبطال آسيا الترجي التونسي، والفائز منهما يلعب مع بطل كوبا أميركا.
وتقام البطولة في قطر بين 11 و21 ديسمبر/كانون الأول بمشاركة سبعة أندية ستة منها أبطال القارات الست، إضافة إلى بطل الدولة المستضيفة.
كانت هذه تفاصيل خبر الترجي التونسي ينتظر بطل آسيا في مونديال الأندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.