شكرا لقرائتكم إبراهيموفيتش يحرز "هاتريك" في مرمى كانساس سيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش ممارسة هوايته في هز الشباك وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه لوس أنجلوس غالاكسي إلى استعادة نغمة الانتصارات بفوز كاسح 7 -2 على سبورتنغ كانساس سيتي يوم الاثنين بتوقيت غرينتش في دوري كرة القدم الأمريكي للمحترفين.

وسجل إبراهيموفيتش أهدافه الثلاثة (هاتريك) ليقود غالاكسي إلى قلب تأخره بهدف نظيف إلى فوز كاسح 7 - 2 ليرفع رصيده إلى 45 نقطة في المركز الخامس بمجموعة الغرب حيث شهدت المباراة الفوز الأول لغالاكسي في آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة، بينما تجمد رصيد كانساس سيتي عند 37 نقطة في المركز التاسع بنفس المجموعة بعدما نال الهزيمة الثانية على التوالي في البطولة.

وبادر كانساس بهز الشباك عن طريق التشيلي فيليبي غوتيريز في الدقيقة 24 ورد غالاكسي بقوة عبر الأهداف السبعة التي سجلها إبراهيموقيتش في الدقائق 32 و51 و85 وجو كورونا في الدقيقة 48 وأورييل أنتونا في الدقيقة 69 وسيباستيان ليتغيت في الدقيقتين 77 و79 قبل أن يحرز غوتيريز الهدف الثاني له ولفريق كانساس في الدقيقة 86 .

ورفع إبراهيموفيتش رصيده إلى 26 هدفا في المركز الثاني بقائمة هدافي المسابقة هذا الموسم بفارق هدف واحد خلف المكسيكي كارلوس فيلا مهاجم لوس أنجليس إف سي.