«إيهاب جلال» ودع لاعبي «المصري» من أجل «منتخب مصر» .. أحمد حسن والحضري خارج حساباته .. 3 مليون جنيه هى «العقبة» الوحيدة بينه وبين «الفراعنة»

الموجز

دخل الثنائى طارق مصطفى وسيد معوض، نجما الزمالك والأهلى السابق، دائرة المرشحين للانضمام إلى الجهاز الفنى الجديد للمنتخب الوطنى، حال تعيين إيهاب جلال مديراً فنياً للفراعنة بحسب موقع اليوم السابع.

وأكد اليوم السابع تمسك إيهاب جلال بتعيين حمد إبراهيم مدرباً عاماً، ومصطفى كمال مدرباً لحراس المرمى، فيما اقترح اتحاد الكرة على المدير الفنى ضم الثنائى طارق مصطفى وسيد معوض.

من ناحية أخرى ، كشف محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري، عن حقيقة وداع المدرب إيهاب جلال للاعبي الفريق بعد نهاية مباراة ماليندي.

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وقال الخولي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الفيديو المتداول كان يعبر عن فرحة اللاعبين والمدرب بعد نهاية مباراة ماليندي بالفوز".

وأكمل: "هذا شيء تقليدي بين المدرب واللاعبين وليس وداعا للمدرب".

الحضري وأحمد حسن خارج الحسابات

ووفقاً لـ صدى البلد " فإن أحمد حسن نجم المنتخب الوطنى الأسبق وعصام الحضرى الحارس التاريخى لمصر خرجا من حسابات الجهاز الفنى لإيهاب جلال فى حال تنصيبه رسميا.