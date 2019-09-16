«غلق باب القيد» .. والأهلي يقتنص عبد الله ناصر من الزمالك في اللحظات الأخيرة .. أفضل لاعب فى مركزه بأفريقيا

الموجز اقتنص النادي الأهلى من منافسه نادي الزمالك فى اللحظات الأخيرة وقبل غلق باب القيد المحلى صفقة مدوية . حيث نجح النادي الأهلى فى الحصول على الاستغناء الخاص بـ عبدالله ناصر عملاق السلة صاحب الـ 18 عاما بنادى الشمس ولاعب منتخب مصر الذى سيلعب كأس العالم المقبلة مساء أمس بعد توقيع العقود من قبل مسئولى النادى الشمساوى برئاسة الدكتور أسامة أبوزيد. وفضل عبدالله ناصر الانتقال للنادى الأهلى رغم عرض الزمالك القوى للحصول على خدمات عبدالله ناصر الذى يعد أفضل لاعب فى مركزه بأفريقيا.

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