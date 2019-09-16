صاحب جملة «هالله هالله على الفانلة» .. مدحت شلبي يغادر «نايل سبورت»

الموجز
كشف مصدر مقرب من الإعلامى مدحت شلبى أن شلبى سيظهر خلال الفترة المقبلة عبر قناة " تايم سبورت " بعد وصول الاتفاق بينه وبين المسئولين إلى مرحلة متقدمة للغاية.
وقد غادر مدحت شلبى مقدم البرامج الرياضية قناة نايل سبورت بعد انتهاء تعاقده مع القناة بشكل رسمى وعدم تجديده.
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