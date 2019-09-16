استقبال ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ونابولي مجانا في دوري أبطال أوروبا

نستعرض عليكم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ونابولي مجانا عبر الأقمار الصناعية المختلفة، حيث يستضيف ملعب سان باولو معقل نابولي الإيطالي مباراة ليفربول ونابولي ضمن منافسات الجولة الأولى من دول المجموعات بدوري أبطال أوروبا وذلك يوم الثلاثاء الموافق 17-9-2019، ويرغب الكثير من عشاق كرة القدم في كل مكان معرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ونابولي مجانا في دوري أبطال أوروبا، وهذا ما سنتعرف عليه.

والجدير بالذكر أن الفريقين تقابلا ودياص خلال الأيام الماضية المباراة التي انتهت بفوز نابولي الإيطالي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد للريدز، ويطمح نابولي الإيطالي تعويض الخسارة الماضية في دوري الأبطال أمام ليفربول ويخطط أنشيلوةتي المدير الفني للأخذ بالثأر من الريدز الذي أقصاه الموسم الماضي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ونابولي مجانا

سوف تذاع مباراة ليفربول ونابولي عبر قناة بي إن سبورت 1 الرياضية وذلك بشكل حصري في الدول العربية، ويعلق على المباراة المعلق الرياضي المشهور عصام الشوالي، وسوف نستعرض عليكم الآن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ونابولي مجانا في دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق مباراة ليفربول ونابولي اليوم الثلاثاء 17-9-2019 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر وفلسطين وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية والمغرب والعراق، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

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ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ونابولي

قنوات مجانية تذيع ماتش ليفربول ونابولي

IRIB Varzesh TV HD Iran

Intelsat 62°E – 11555 V 30000

Es’hailSat | Badr 26°E – 11881 H 27500

Es’hailSat | Badr 26°E – 12265 H 27500

Idman TV Azerbaijan

AzerSpace 46°E – 11175 H 27500

تلك هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ونابولي مجانا في دوري أبطال أوروبا، سنتابع معكم أول بأول حيث من المتوقع أن يتم الكشف عن قنوات مفتوحة تنقل ماتش ليفربول ونابولي مجانا في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، وسنوافيكم بها على الفور.