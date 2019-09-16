إيقاف الدوري 25 يوما بسبب المشاركة في بطولة الأمم الإفريقية للمنتخب الأوليمبي

قررت إدارة المسابقات في اتحاد الكرة برئاسة حسام الزناتي، عن وقف مسابقة الدوري الممتاز لمدة 25 يوم، من الفترة 28 أكتوبر حتى 23 نوفمبر، وذلك بسبب المشاركة المنتخب الأوليمبي في بطولة الأمم الإفريقية للاعبين تحت سن 23 سنة، والتي تقوم باستضافتها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر القادم، حيث سيشارك في تلك المسابقة 8 منتخبات أفريقية، مؤهلة لدورة ألعاب أولومبية 2020 داخل العاصمة اليابانية طوكيو.

كما أنه من المقرر أن تستأنف مباريات الدوري في مقابلة فريق أسوان أمام فريق طلائع الجيش، ولقاء الاتحاد مع فريق طنطا، وسيكون ذلك في موعد 23 نوفمبر من ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري، والجدير بالذكر بأن إدارة المسابقات في اتحاد الكرة أعلنت أنطلاق مسابقة الدوري الممتاز يوم 21 سبتمبر الجاري.