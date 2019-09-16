شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلي يصرف 200 دولار لكل لاعب قبل مواجهة الزمالك فى السوبر، اشتعال المنافسة بين الصقر ومتعب على منصب مدير المنتخب.

الأهلي يصرف 200 دولار لكل لاعب قبل مواجهة الزمالك فى السوبر

صرف جهاز الكرة بالنادى الأهلي 200 دولار لكل لاعب بالفريق قبل مواجهة الزمالك فى مباراة السوبر، والمقرر إقامتها الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

اشتعال المنافسة بين الصقر ومتعب على منصب مدير المنتخب

يشهد منصب مدير المنتخب الأول لكرة القدم منافسة شرسة بين عماد متعب نجم الأهلى السابق وأحمد حسن عميد لاعبى العالم وهو ما سيتم حسمه خلال الساعات القليلة المقبلة.

طبيب الأهلي يؤكد لـ فايلر جاهزية جيرالدو وربيعة للزمالك فى السوبر

أكد خالد محمود، طبيب الأهلى، للسويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، جاهزية الثنائى الأنجولى جيرالدو والمدافع رامى ربيعة لمواجهة الزمالك فى مباراة السوبر من الناحية الطبية.

Advertisements

الزمالك يبرئ "ميتشو" من السقوط أمام جينيراسيون في بطولة أفريقيا

برّأ مسئولو الزمالك الصربى ميلوتين سريدوجيفيتش الشهير بـ"ميتشو" المدير الفنى للفريق الأبيض من التغييرات التى حدثت فى التشكيل الأساسى للفريق فى مواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، التى جمعت الفريقين فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا والتى انتهت بخسارة الأبيض بهدفين مقابل هدف.

المصري يقدم موعد مباراة الإياب أمام بطل زنجبار ٤٨ ساعة بسبب الجماهير

قرر مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي ، تقديم موعد مباراة الاياب أمام ماليندي بطل زنجبار ٤٨ ساعة لتقام يوم ٢٧ سبتمبر الجاري بدلا من ٢٩ من نفس الشهر.

الإسماعيلى يقترب من التعاقد مع مخطط أحمال جديد

اقترب النادي الإسماعيلي من التعاقد مع مخطط أحمال جديد بترشيح من الصربي ميودراج يستيتش المدير الفني الجديد للدراويش.

19 أكتوبر قرعة كأس مصر لمسابقات اليد

حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 19 أكتوبر الجارى موعداً لإجراء قرعة كأس مصر للموسم المحلى 2029 / 2020.