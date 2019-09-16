ميتشو يدرس إعادة عبد الله جمعة لقيادة الجبهة اليسرى أمام الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس الصربى ميلوتين سريدوجيفيتش الشهير بـ"ميتشو"، المدير الفنى للزمالك، إعادة عبد الله جمعة لقيادة الجبهة اليسرى أمام الأهلى، فى المباراة المقرر إقامتها الجمعة المقبل على استاد برج العرب فى بطولة السوبر المصرى. واعتمد ميتشو فى الفترة الأخيرة على محمد عبد الشافى فى قيادة الجبهة اليسرى للزمالك إلا أن حاجة الفريق الأبيض للفاعلية الهجومية بصورة أكبر تجعل المدرب الصربى يدرس الاعتماد على عبد الله جمعة خلال الفترة المقبلة. وكان الزمالك قد تعرض للخسارة مؤخراً أمام جينيراسيون فوت السنغالى، بهدفين مقابل هدف، فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا على أن يقام لقاء العودة فى القاهرة يوم 29 من شهر سبتمبر الجارى وتعود بعثة الأبيض اليوم إلى القاهرة قادمة من السنغال لخوض الاستعدادات لمواجهة الأهلى فى السوبر الذى سيقام فى حضور 10 آلاف مشجع.

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