شكرا لقرائتكم خبر عن الروح الرياضية ملهاش وطن.. فندق المصرى فى زنجبار يودع الفريق بتورتة4/1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت إدارة الفندق الذى أقامت به بعثة المصرى خلال تواجدها بزنجبار على وداع الفريق البورسعيدى بـ"تورتة" تحمل شعار النادى والرقمين 1/4، فى إشارة إلى فوز المصرى بنفس النتيجة على مضيفه ماليندى فى مباراة الأمس.

وأدى فريق المصرى تدريبه الصباحى اليوم على شاطئ المحيط الهندي بجزيرة زنجبار، واشتمل تدريب الفريق على عدد من الوحدات البدنية، خاصةً المتعلقة منها بالسرعة والقوة والتحمل بحضور لاعبى الفريق.

وغادرت بعثة النادى المصرى مقر إقامتها بأحد فنادق زنجبار متجهة إلى مطار عبيد أماني كرومى الدولى، حيث تستقل البعثة طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية التى ستقلع فى الخامسة مساء اليوم بتوقيت زنجبار – الرابعة بتوقيت القاهرة.

Advertisements

لاعبو المصرى أثناء الاحتفال



تورتة الاحتفال وتحمل نتيجة المباراة

لاعبو المصرى وفرحتهم بالفوز

وتتوقف الطائرة لبعض الوقت فى مطار كليمنجارو بتنزانيا قبل أن تصل إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الثامنة مساء اليوم، وتقضى البعثة نحو ساعتين “ترانزيت” قبل أن تغادر أديس أبابا فى العاشرة مساء لتصل إلى مطار القاهرة الدولي في الواحدة والنصف فجر غد الثلاثاء.

ووضع المصرى قدما فى الدور الـ32 الثانى للكونفيدرالية الأفريقية ويتبقى فقط تحقيق أى نتيجة إيجابية أو حتى الخسارة بهدفين لضمان الصعود للدور التالى من البطولة.