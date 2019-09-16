شكرا لقرائتكم خبر عن استاد السلام يستضيف مباريات المقاصة بالدورى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار مجلس إدارة مصر المقاصة، برئاسة محمد عبد السلام، استاد السلام الدولى ملعباً للفريق خلال مبارياته فى الموسم المقبل المقرر له السبت المقبل.

ومن المقرر أن يستهل مصر المقاصة مبارياته أمام أسوان فى الثالثة عصر الأحد فى الأسبوع الأول للدورى.

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وكانت هناك محاولات بين مسئولى مصر المقاصة واتحاد الكرة لعودة الفريق إلى ملعبه باستاد الفيوم، إلا أن عدم الانتهاء من الإصلاحات منع مسئولى الجبلاية من الموافقة على طلب مسئولى المصرى.

ويستضيف استاد السلام مباريات الإنتاج الحربى، فى الوقت الذى خاض فيه المقاصة مبارياته فى العامين الماضيين على أكثر من ملعب، منها استاد القاهرة وعثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر وبتروسبورت.