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الأهلي يفاضل بين مروان وصلاح لخلافة أزارو حال غيابه عن السوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفاضل الجهاز الفنى للأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، بين الثنائى صلاح محسن ومروان محسن لخلافة المغربي وليد أزارو، حال تأكد غيابه عن مواجهة السوبر أمام الزمالك، المقرر إقامتها الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويجرى وليد أزارو أشعة على الركبة اليوم، الاثنين، لتحديد موقفه من مباراة السوبر، بعدما تعرض المهاجم المغربى  للإصابة أثناء مشاركته فى معسكر منتخب بلاده الأخير، الأمر الذى تسبب فى استبعاده من مباراة الأهلي وكانو سبورت بطل غينيا الاستوائية ببطولة دورى أبطال أفريقيا والتى حسمها الأحمر بهدفين نظيفين.

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